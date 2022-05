El increíble talento del hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres que no tienen ni su papá ni la Miss Universo

En el año 2000, Marc Anthony y Dayanara Torres conformaron una de las parejas más aclamadas por América Latina, luego de que la modelo y exreina de belleza portorriqueña fuera la protagonista de algunos videoclips del famoso salsero. Sin embargo, en 2004, tras una presunta infidelidad, anunciaron su separación definitiva tras cuatro años de matrimonio y dos hijos: Cristian y Ryan Muñiz Torres. El primero, nacido en febrero de 2001, y el segundo, en agosto de 2003.

Precisamente, el mayor de ellos es un artista muy talentoso que viene abriéndose paso en redes sociales, donde demuestra todas sus capacidades, las cuales ni su madre modelo ni su padre músico podrían superar. Y es que Christian Muñiz Torres ha demostrado tener un gran talento para el dibujo y pintura, los cuales exhibe con orgullo en sus perfiles personales, que son completamente públicos y donde suma más de 12.000 seguidores.

¿Quién es Christian Muñiz Torres?

El joven es un artista digital con mucho potencial que, por sus publicaciones, es un gran seguidor de las artes gráficas como cómics y novelas, cuyos personajes plasma en sus trabajos. Esto queda demostrado con la imagen que compartió recientemente. “¡Finalmente de vuelta a hacer arte digital con una pieza de Reed Richards!”, publicó, junto a una figura del líder de Los cuatro fantásticos.

Cristian sorprende con su talento, que no heredó de ninguno de sus papás cris_muniz_torres

El diseño fue aplaudido por su madre, quien no dudó en reconocer el talento de su hijo: “Bravo, Papito... Love it! Freaking amazing, proud (me encanta, increíblemente asombroso, estoy orgullosa)”.

Además de personajes de cómics, principalmente de Marvel, el joven también demuestra pasión por Star Wars, la saga de George Lucas que hace unos años cerró su tercera trilogía. En sus redes sociales, el joven ha compartido varios trabajos de la mano de su novia Kylie Marco, quien también es artista gráfica, y con quien lleva tres años de relación.

¿Por qué se separaron Marc Anthony y Dayanara Torres?

La exesposa de Marc Anthony con los hijos que tuvo el cantante: Cristian y Ryan Foto: Dayanara Torres / Instagram

Pese a ser una de las parejas que más felices se mostraba con su público, el matrimonio entre la modelo y cantante terminó en los tribunales, con demandas de pensiones y un fuerte conflicto entre ambas partes. Años después, la modelo indicaría: “Mi divorcio de Marc Anthony fue el peor momento de mi vida”. Además, admitió que hasta la actualidad le trae malos recuerdos, mientras que el salsero ha evitado en todo momento referirse a la ruptura.

Si bien las causas se desconocen, ambos lograron un acuerdo en favor de sus hijos, incluso el salsero le expresó su apoyo luego de que la actriz reconoció que padeció cáncer.

La respuesta de Dayanara Torres al compromiso entre Marc Anthony y Nadia Ferreira

La modelo y actriz de 47 años de edad dio una entrevista en el programa La mesa caliente, en la que se le preguntó de todo un poco acerca de ella e incluyó temas relacionados con su exesposo Marc Anthony, cantante que volverá a casarse tras haberse comprometido con Nadia Ferreira.

Con su respuesta, Dayanara Torres evidenció que no existe ningún tipo de malos sentimientos entre ellos y que le desea lo mejor en su nueva etapa, principalmente porque lo respeta mucho como padre de sus únicos dos hijos, a quienes ama con todo su corazón.

Dayanara se mudó de Los Ángeles a Miami

Dayanara Torres vivió muchos años en Los Ángeles (Fotos: Instagram)

Desde muy joven, la modelo portorriqueña se trasladó a Los Ángeles, donde ha vivido por años, hasta que, recientemente, anunció que dejaba la ciudad para trasladarse a Miami. La exesposa de Marc Anthony, además, explicó los motivos para cambiar California por las costas de Florida.