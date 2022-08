Roger E. Mosley, el actor mejor conocido por su papel del piloto de helicóptero Theodore “TC” Calvin, del programa Magnum PI, murió el domingo a los 83 años tras resultar herido en un accidente automovilístico la semana pasada que lo dejó grave y paralizado de los hombros para abajo. Fue la hija del actor, Ch-a Mosley, quien dio la noticia en una publicación de Facebook y, aunque no compartió más detalles sobre el percance, aseguró que su papá falleció rodeado de su familia. El deceso tuvo lugar en la madrugada del 7 de agosto, en el Centro Médico Cedars-Sinai.

“Nunca podríamos llorar a un hombre tan increíble. Odiaría cualquier llanto en su nombre. Es hora de celebrar el legado que nos dejó a todos”, dijo Ch-a Mosley sobre la muerte de la estrella de los 80. “Te amo papi. Tú también me amabas. Mi corazón estaba acostumbrado, pero soy fuerte. Cuidadaré de mami, tu amor por casi 60 años. Me criaste bien y ella está en buenas manos. Descansa tranquilo”, escribió en una sincera despedida.

Su hija también había revelado en el pasado un detalle en Facebook que dejó entrever cómo era la personalidad del artista, ella descubrió que “tenía una pequeña bolsa llena de tarjetas de regalo de Starbucks que daba a las personas que hacían el bien”. Aunque Magnum PI se dejó de emitir en 1988, aún recibía cartas de los fans que le enviaban sus artículos con la esperanza de conseguir un autógrafo.

¿Quién era Roger E. Mosley?

¿De qué murió Roger E. Mosley? La estrella de Magnum PI IMDb

El nacido y criado en Los Ángeles, Mosley, desarrolló una prominente carrera como actor de más de 50 años. Inició con la película la Isla de los Condenados, en 1973. Luego siguió con algunos proyectos en la gran pantalla, pero fue hasta 1980 que consiguió un papel en una de las producciones que lo llevaron a quedarse en el recuerdo de la audiencia, Magnum Pl, una serie de televisión de aventuras criminales que protagonizó con Tom Selleck y que tuvo más de 100 capítulos y ocho temporadas. También apareció en una versión más reciente de este programa, pero como otro personaje, John Booky, según aparece en su página de IMDb.

Lo que pocos conocen es que en realidad sí estaba capacitado para dirigir un helicóptero y que en la vida real tenía una licencia oficial de piloto, pero la producción le prohibió los trucos y un actor especial hacía las maniobras.

Aunque este fue su trabajo más entrañable, el actor también participó en otros proyectos, como Hangin’ with Mr. Cooper en 1990, comedia en la que interpretó al entrenador Ricketts, y A Thin Line Between Love and Hate, en 1996.

¿De qué murió Roger E. Mosley?

La hija de Roger E. Mosley compartió un mensaje en Instagram @chamosley75

A pesar de que Variety, que fue uno de los primeros sitios que dio la noticia, especificó que se desconocía la causa de muerte de Roger E. Mosley. La hija de actor reveló que sufrió un accidente automovilístico la semana pasada que le dejó el cuerpo paralizado. Incluso, en una primera publicación, Ch-a pedía a los seguidores de su padre mandar todo su amor y rezar por su salud, ya que se encontraba en momentos muy complicados.