La inflación vuelve a acelerarse en EE.UU. y complica a Trump a menos de un mes de las elecciones

WASHINGTON.- La inflación en Estados Unidos volvió a tomar impulso en septiembre y se convirtió en un nuevo dolor de cabeza para el presidente Donald Trump cuando falta menos de un mes para las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

Según datos publicados este miércoles por el Departamento de Trabajo, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 3,7% interanual en septiembre, frente al 3,4% registrado en agosto. En términos mensuales, los precios avanzaron 0,6%, la mayor suba en cinco meses y por encima del incremento de 0,4% observado el mes anterior.

El dato confirmó que las presiones inflacionarias persisten en la mayor economía del mundo pese a que el indicador se encuentra muy por debajo del pico de 9,1% alcanzado en 2022. El repunte reciente está vinculado principalmente al encarecimiento de la energía a raíz de la guerra con Irán, aunque otros factores, como el auge de la inversión en inteligencia artificial y centros de datos, también están contribuyendo al aumento de los costos.

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 3,7% interanual en septiembre ANGELA WEISS - AFP

Los precios de la nafta explicaron más de la mitad del incremento mensual del IPC. De acuerdo con el informe oficial, el combustible se encareció 9,1% respecto de agosto, luego de varios meses de tensión en los mercados energéticos internacionales. A fines de septiembre, el precio promedio de la gasolina llegó a acercarse a los 4,50 dólares por galón, su nivel más alto en cuatro meses.

US inflation jumps to 3.7% as Iran war drives up prices https://t.co/JhdNvqwosS — Financial Times (@FT) October 14, 2026

El impacto de la energía se extendió a otros sectores de la economía. Los mayores costos de transporte y logística están elevando los gastos de numerosas empresas, que trasladan parte de esas subas a los consumidores. Compañías de bienes de consumo ya anunciaron aumentos para compensar el encarecimiento del combustible, las materias primas y otros insumos.

Más allá de la energía, la inflación también mostró señales de persistencia en otros rubros. Las tarifas aéreas, por ejemplo, se ubicaron cerca de un 22% por encima de los niveles de hace un año, mientras que los precios de algunos bienes tecnológicos continuaron en ascenso.

Los analistas destacan que la rápida expansión de la inteligencia artificial y la construcción de infraestructura informática están impulsando una fuerte demanda de semiconductores, equipos electrónicos y componentes eléctricos, presionando los precios en toda la cadena de suministro. Algunas estimaciones privadas sostienen incluso que este fenómeno ya está aportando varias décimas a la inflación anual.

Trump, durante una comida con los líderes de las grandes tecnológicas, a fines del mes pasado KENT NISHIMURA - AFP

La llamada inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de alimentos y energía y es seguida de cerca por la Reserva Federal (Fed), también mostró una aceleración. El indicador aumentó 2,6% interanual en septiembre, frente al 2,4% de agosto, mientras que en la comparación mensual avanzó 0,3%.

Aunque el nivel sigue siendo considerablemente menor que el de la inflación general, el dato sugiere que las presiones sobre los precios continúan presentes en amplios sectores de la economía y que el retorno al objetivo del 2% fijado por la Fed podría resultar más lento de lo esperado.

Preocupación

La publicación de las cifras llega en un momento políticamente delicado para Trump. Diversas encuestas muestran que el encarecimiento del costo de vida se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes y en uno de los puntos más débiles de la administración republicana.

Un sondeo de AP-NORC reveló que apenas el 17% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump en relación con el costo de vida, mientras que solo el 26% respalda su manejo de la economía en general. Otras encuestas registraron un deterioro similar de la confianza de los consumidores, afectada por la percepción de que los salarios no logran seguir el ritmo de los precios.

El dato de inflación también vuelve a colocar bajo presión a la Reserva Federal, que el mes pasado elevó su tasa de interés de referencia por primera vez en tres años, llevándola a un rango cercano al 3,75%-4,00%.

Las autoridades monetarias intentan evitar que el encarecimiento de la energía se traslade al resto de la economía y termine consolidando una dinámica inflacionaria más persistente. Sin embargo, varios funcionarios han señalado que buena parte de las presiones actuales provienen de restricciones de oferta, particularmente en los mercados energéticos, un fenómeno sobre el cual la política monetaria tiene una capacidad limitada de intervención.

La Fed volverá a reunirse el 27 y 28 de octubre, apenas días antes de las elecciones. Aunque los mercados consideran más probable que mantenga las tasas sin cambios en ese encuentro, los datos de septiembre refuerzan la expectativa de un nuevo aumento hacia diciembre si la inflación no muestra señales más claras de moderación.

De esta manera, la evolución de los precios se encamina a ocupar un lugar central en la recta final de la campaña electoral, en un contexto en el que la economía continúa creciendo pero los votantes siguen percibiendo con fuerza el impacto del encarecimiento de bienes y servicios esenciales. La combinación de nafta más cara, inflación persistente y la posibilidad de nuevas subas de tasas amenaza con convertirse en uno de los principales desafíos para Trump a medida que se acerca la cita con las urnas.

La Bolsa de Nueva York abrió a la baja este miércoles, castigada por la publicación del índice de precios al consumidor que muestra una inflación en aumento y empuja al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro.

En la apertura, el índice Dow Jones retrocedía 0,22%, el Nasdaq perdía 0,63% y el amplio S&P 500 caía 0,47%.

Agencias AP, AFP y Reuters