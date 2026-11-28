Doral, ciudad de Miami-Dade y sede de la mayor comunidad venezolana-estadounidense del país, enfrenta una presión creciente para rescindir el acuerdo 287(g) que su Policía mantiene con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El 22 de septiembre de 2026, exlegisladores y defensores de inmigrantes pidieron en el ayuntamiento el fin del convenio, y el 18 de noviembre el Concejo resolvió postergar la discusión hasta recibir orientación de la Oficina del Fiscal General de Florida.

Qué es el acuerdo 287(g) de Doral y qué cambiaría si la ciudad no lo aplica

El convenio es de la Policía municipal: rescindirlo no impediría que el ICE continúe sus operaciones en Doral, porque su autoridad proviene del gobierno federal.

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza inspecciona documentos Gregory Bull - AP

El programa 287(g) permite que policías locales colaboren con el ICE en ciertos aspectos de la ley migratoria bajo su dirección, con la capacitación a cargo de la agencia federal.

El convenio de Doral fue firmado el 7 de enero de 2026 bajo el modelo Task Force, que según el ICE implica autoridad migratoria limitada durante tareas policiales de rutina, con un supervisor del ICE que decide los pasos siguientes.

El Concejo había aprobado el pacto por unanimidad en abril de 2025. El jefe de Policía, Matthew Castillo, dijo a WSVN que no hay agentes capacitados, y la alcaldesa Christi Fraga sostiene que la policía local no participó en redadas del ICE.

Quiénes piden terminar el convenio y qué responde la alcaldesa de Doral

Según CBS News Miami, el exrepresentante federal Joe Garcia dijo que todo el Concejo votó por participar en la crueldad, y el alcalde de South Miami, Javier Fernández, sostuvo que las ciudades no tienen que firmar estos acuerdos.

South Miami no firmó el convenio y, según su alcalde, no sufrió represalias. La ciudad de Miami también enfrenta pedidos de rescisión.

En Doral, cerca del 70% de la población nació fuera de EE.UU. y algunos negocios reportan caídas de ventas de hasta 70%, atribuidas al temor a salir de casa.

y algunos negocios reportan caídas de ventas de hasta 70%, atribuidas al temor a salir de casa. Fraga respondió que la ciudad no tuvo otra opción que firmar y no puede frenar las operaciones federales, y agregó que salir del acuerdo podría poner a la ciudad en conflicto con la ley estatal.

Por qué salir del acuerdo es incierto según la ley de Florida y qué sigue en el Concejo

Los abogados del estado dijeron a un juez que los municipios no están obligados por ley a firmar acuerdos 287(g) y la ley estatal de 2025 exige esos convenios a sheriffs y responsables de cárceles de condado.

El programa 287(g) permite que policías locales colaboren con el ICE en ciertos aspectos de la ley migratoria bajo su dirección, con la capacitación a cargo de la agencia federal X @EROAtlanta

Aun así, el fiscal general James Uthmeier amenazó con la destitución a funcionarios de Fort Myers, Key West, Tampa y Orlando por flexibilizar sus acuerdos.

La concejala republicana Maureen Porras, que votó a favor del convenio, pidió debatirlo. Su memorando sostiene que la ley estatal no obliga a los municipios a firmar, aunque trata de otro modo la salida de un acuerdo vigente, y el abogado municipal advirtió que solo discutir el pacto podría verse como un incumplimiento anticipado y una intención de violar la ley estatal. Quedan dos instancias pendientes:

Fraga envió en octubre una carta al fiscal general para saber si Doral puede salir legalmente del convenio, y la respuesta aún no se ha publicado.

El punto de Porras quedó confirmado para la reunión de diciembre, aunque no está claro si llegará a discutirse.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.