La mayoría de los estadounidenses quiere que el nuevo Congreso demócrata ponga fin a la guerra de Trump contra Irán

WASHINGTON.– La mayoría de los estadounidenses quiere que el Congreso de Estados Unidos, recientemente elegido y con mayoría demócrata, tome medidas para poner fin a la guerra contra Irán y derogar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, lo que refleja una demanda de medidas rápidas para hacer frente al elevado costo de vida, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

Una mujer apunta con una pistola durante una demostración en la inauguración de un centro de entrenamiento militar para mujeres voluntarias en la Plaza Azadi (Libertad) en Teherán, Irán, el martes 10 de noviembre de 2026. Vahid Salemi - AP

La encuesta, realizada durante cuatro días y concluida el lunes, mostró que el 71% de los estadounidenses —incluidos el 93% de los demócratas y el 51% de los republicanos— quiere que el Congreso apruebe una legislación que ponga fin al conflicto con Irán, que Trump inició junto con Israel, aliado de Estados Unidos, en febrero.

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Los demócratas obtuvieron sus mayores mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes desde al menos 2008 en las elecciones legislativas de mitad de mandato de la semana pasada, en un contundente rechazo a los republicanos de Trump por los elevados costos y una guerra profundamente impopular. Los demócratas asumirán el poder cuando el nuevo Congreso preste juramento el 3 de enero.

Un porcentaje menor, aunque todavía significativo, de los encuestados —el 62%— afirmó que apoyaría una iniciativa para derogar los aranceles a las importaciones impuestos por la administración Trump.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La guerra con Irán provocó un fuerte aumento de los precios de los combustibles, lo que se sumó a la inflación que ya habían impulsado los nuevos impuestos que Trump aplicó a cientos de productos importados.

Trump defendió la guerra como una medida necesaria para impedir que Irán adquiera un arma nuclear. En cuanto a los aranceles, afirmó que impulsarán la industria estadounidense al protegerla de las importaciones baratas.

Los líderes del Partido Demócrata prometieron abordar las preocupaciones relacionadas con el costo de vida y aseguraron que intentarán forzar el fin de la guerra de Estados Unidos contra Irán. Muchos integrantes del partido también prometieron poner fin a los aranceles de Trump.

Amplias mayorías de personas de ambos partidos políticos afirmaron que es importante que Trump haga un esfuerzo por trabajar con los demócratas y que los líderes demócratas del nuevo Congreso intenten colaborar con el presidente.

Nueve de cada diez encuestados afirmaron que las cuestiones relacionadas con el costo de vida deberían ser una prioridad para el Congreso durante sus primeros 100 días. Porcentajes menores querían que se prestara atención a asuntos como la regulación de la inteligencia artificial, la reforma migratoria y el cambio climático.

Antes de las midterms 2026, los demócratas habían manifestado su disposición a iniciar investigaciones sobre la gestión de la guerra con Irán tanto por parte de Donald Trump como de Pete Hegseth Getty Images/ BBC Mundo

Oposición al juicio político

Sin embargo, muchos estadounidenses parecen preocupados por la posibilidad de que los demócratas utilicen su nuevo poder para iniciar procedimientos legales contra Trump. Alrededor del 42% de los encuestados afirmó que sería “malo para el país” que el nuevo Congreso intentara someter a Trump a un juicio político, frente al 33% que consideró que sería bueno para el país. El resto no estaba seguro o no respondió la pregunta.

Los demócratas del Congreso están divididos sobre cómo reducir los costos de la atención médica y también discrepan acerca de cuán agresivamente deberían actuar contra Trump, incluso sobre la posibilidad de someter a juicio político al presidente o a miembros de su gabinete. Se espera que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, enfrente una votación de juicio político en la Cámara de Representantes esta semana, tras una iniciativa presentada por un legislador republicano.

Aunque Trump afirmó después de las elecciones que “probablemente” se llevaría bien con los demócratas, también ascendió a Stephen Miller, un asesor polarizante que calificó al Partido Demócrata como un grupo extremista interno, para convertirlo en su nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Si bien la encuesta mostró que el índice de aprobación de Trump se encontraba cerca del nivel más bajo de su carrera política, con un 32%, también reveló que los demócratas tampoco gozaban de una popularidad particularmente elevada.

Alrededor del 45% de los estadounidenses tenía una opinión favorable de los demócratas, mientras que el 51% tenía una opinión desfavorable. Por su parte, el 35% tenía una opinión favorable de los republicanos y el 60% los veía desfavorablemente.

Cuando se les preguntó qué partido tenía un mejor enfoque para regular la inteligencia artificial, una cuestión que podría cobrar importancia para el Congreso en los próximos meses, el 28% eligió a los demócratas y el 20% a los republicanos, mientras que el resto respondió que no estaba seguro o que ninguno de los dos partidos tenía un enfoque mejor.

La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada por internet en todo el país, recopiló respuestas de 1705 adultos estadounidenses y tuvo un margen de error de aproximadamente 2 puntos porcentuales.

Agencia Reuters