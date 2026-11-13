La NOAA declara el fenómeno del “Super Niño” y revelan cómo impactará en el invierno de Texas y Florida

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) confirmó el 12 de noviembre que El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial, con consecuencias previstas para el invierno 2026-2027 de Estados Unidos. El patrón climático ya alcanzó la categoría de “Super El Niño” y proyecta condiciones fuertes a muy fuertes hasta enero-marzo. Los meteorólogos anticipan más tormentas en el sur y temperaturas superiores al promedio en el norte.

Qué confirmó la NOAA sobre la intensidad de Super El Niño

Según Fox Weather, el promedio de las anomalías de temperatura del océano en la región Niño 3.4 alcanzó los 2 °C durante agosto-octubre, umbral que el medio identifica con un episodio muy fuerte. Esa evaluación corresponde a un trimestre y permite reducir el peso de las fluctuaciones de corto plazo.

El Niño provoca aguas inusualmente cálidas en la superficie del océano Pacífico tropical oriental y central NOAA

El diagnóstico del Centro de Predicción Climática aporta otra medición: el índice Niño 3.4 llegó a +2,5 °C en su observación más reciente. Ese valor y el promedio trimestral describen períodos distintos, por lo que deben interpretarse por separado.

La tabla oficial de probabilidades ofrece un dato adicional: asigna un 79% de posibilidades a que el índice oceánico relativo alcance al menos +2 °C durante diciembre-febrero. La agencia aclara que una mayor intensidad aumenta la certeza sobre algunos efectos habituales, pero estos siguen sujetos a variaciones regionales.

Cómo cambiarán las lluvias en Texas y Florida

El mecanismo central es la modificación de la corriente en chorro, una franja de vientos en altura que guía los sistemas meteorológicos. De acuerdo con Fox Weather, su fortalecimiento sobre el Pacífico puede conducir tormentas y humedad hacia el sur estadounidense durante el invierno.

Ese recorrido favorecería precipitaciones superiores al promedio desde el sur de California hasta Texas, la costa del Golfo y Florida. Para las comunidades de esas regiones, la perspectiva incluye períodos de lluvias intensas. En Florida, también podría aumentar la exposición a episodios de tiempo severo, según advierten los meteorólogos.

La NOAA pronostica más lluvias y humedad en Florida por el impacto del "Super Niño" Canva

En la costa del Pacífico, las sucesivas entradas de humedad podrían aportar lluvias abundantes y nieve en las montañas. La Sierra Nevada y las Montañas Rocosas meridionales figuran entre las áreas donde expertos señalan potencial de nevadas significativas, con resultados diferentes entre las zonas elevadas y las ciudades de menor altitud.

Qué puede pasar con la nieve en Nueva York y el Medio Oeste

El panorama térmico presenta una división entre regiones. Fox Weather anticipa condiciones más cálidas que el promedio en el noroeste del Pacífico, las Planicies del Norte, el alto Medio Oeste y los Grandes Lagos, mientras las nubes y precipitaciones podrían moderar las temperaturas diurnas en sectores del sur.

La combinación de aire más templado y cambios en las trayectorias de las tormentas puede reducir la nieve estacional en partes del Medio Oeste y el noreste. Sin embargo, las irrupciones árticas todavía pueden coincidir con abundante humedad y producir temporales intensos, incluso durante un invierno relativamente cálido.

La NOAA advirtió que en Nueva York podrían desarrollarse tormentas costeras conocidas como nor’easters SCOTT EISEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para Nueva York y otras ciudades de la costa este, también seguirá bajo observación el desarrollo de tormentas costeras conocidas como nor’easters. Su capacidad de generar nieve dependerá del frío disponible en cada episodio; la próxima actualización mensual del diagnóstico de El Niño está prevista para el 10 de diciembre, según la NOAA.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.