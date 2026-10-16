La nueva vocera de Trump se defendió de las críticas, habló de su carrera y contó cómo llegó a su cargo

WASHINGTON.– La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, defendió el jueves sus antecedentes jurídicos y justificó la brevedad de su primera conferencia de prensa, mientras atraviesa una primera semana accidentada como principal portavoz del mandatario norteamericano.

Zacharia, de 41 años, concedió varias entrevistas a medios conservadores este jueves. En declaraciones al medio conservador Human Events, dijo que no había tenido tiempo de prepararse por completo antes de su primera conferencia de prensa del martes y que el plan siempre había sido que fuera breve, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondería las preguntas de los periodistas más tarde esa misma mañana.

Katie Zacharia habla durante su primera conferencia de prensa en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, en Washington JIM WATSON - AFP

Su primera aparición duró menos de 15 minutos, y la vocera respondió solo a las preguntas de tres periodistas.

“Mi objetivo era, sin duda, mantenerla breve, teniendo en cuenta que él es su mejor portavoz y que le encanta –y sigue encantándole– conversar informalmente con los periodistas cuando se dirige al Marine One”, dijo Zacharia en referencia al nombre con el que se designa a la aeronave que transporta al mandatario. “Por eso quería darle el espacio que merece y no entrometerme en su tiempo”, agregó.

Zacharia recibió los materiales iniciales para la conferencia el lunes por la noche y los terminó el martes a las 8, menos de dos horas antes de comparecer ante el cuerpo de prensa de la Casa Blanca. Según contó, estaba despierta desde las 3 de la madrugada para prepararse.

😮 Katie Zacharia crashes and burns on [checks notes] Hannity 😮



If you had the "over" on Zacharia lasting more than one Scaramucci, her epic flame out on Hannity just now won't help your cause



HANNITY: You said you consulted with people who advised you it was okay to call… pic.twitter.com/VT4fhcn3U5 — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

“Nunca había recibido una sesión informativa completa antes de salir, así que salí e hice la sesión informativa”, dijo la funcionaria.

Más tarde, en una conversación con Sean Hannity, comentarista de Fox News, afirmó que probablemente “debería haberse apartado” en lugar de responder a las preguntas de los periodistas sin haber tenido tiempo de prepararse.

“Podría haber hecho una breve presentación y haber dicho: ‘Solo estoy aquí para presentarme y quiero interactuar con los periodistas’”, señaló la vocera.

El examen de abogacía

En cuanto a su formación académica, Zacharia dijo que se preparó para rendir el examen para la matrícula de abogacía, el bar, en California cuando acababa de casarse y estaba organizando su mudanza a China para reunirse con su flamante marido, que trabajaba en el sector del capital privado en Pekín.

“Obviamente, estaba muy distraída, abrumada y emocionada por finalmente casarme con alguien de quien había estado separada por la distancia durante al menos un año”, dijo Zacharia.

Señaló que el resultado del bar, que no aprobó, fue “relativamente irrelevante”, ya que no necesitaría estar habilitada para ejercer como abogada mientras viviera en China.

Katie Zacharia y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, llegan a bordo del Air Force One a la base conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska, Estados Unidos Alex Brandon - AP

Zacharia, que ha sido cuestionada por presentarse como “abogada”, dijo que consultó a varios expertos legales para asegurarse de que el uso de ese título fuera correcto al ofrecer análisis jurídicos, ya que estudió Derecho en la Universidad Pepperdine.

“Es lamentable que la gente presente esto como una especie de conspiración o quiera encasillarme. La verdad es que fui muy cuidadosa con la forma en que manejé la situación y nunca me presenté como alguien habilitado para ejercer la abogacía”, dijo.

Zacharia afirmó que no se pronunciará sobre cuestiones jurídicas en el marco de sus funciones en la Casa Blanca.

Críticas a China

En una de sus entrevistas, Zacharia también minimizó el potencial de China tras recordar que en 2016 la percepción general era que el gigante asiático iba a superar a Estados Unidos como potencia.

“Nos decían a todos que Hillary [Clinton] iba a ganar. Que los años dorados o los días de gloria de Estados Unidos se habían acabado”, dijo Zacharia al influencer de derecha Jack Posobiec en un podcast.

“Recuerdo esto muy claramente, acababa de llegar de China y pensaba: ¿Cómo va a ser China el próximo país en el horizonte? Si ni siquiera tienen baños adecuados”, argumentó.

Katie Zacharia llega junto a Trump al Aeropuerto Internacional Glacier Park, en Kalispell, Montana, Estados Unidos Alex Brandon - AP

Pekín reaccionó con una invitación a la nueva portavoz de la Casa Blanca a visitar China más a menudo.

“La invitamos a venir a China con más frecuencia, cuando tenga la oportunidad”, dijo con una ligera sonrisa una portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning, durante una rueda de prensa de rutina.

En su última visita a China, Trump aseguró haber construido una relación de “gran amistad” con el presidente Xi Jinping.

Durante una cumbre en Washington en septiembre, los dos líderes discutieron sobre temas como la inteligencia artificial, el comercio, el estancamiento de la guerra de Irán, entre otros. Los mandatarios confirmaron que iban a reunirse por una tercera y cuarta vez este año.

El camino para conseguir el cargo

La vocera también reveló detalles sobre cómo consiguió el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca. Subrayó que no quería dar la impresión de que estaba haciendo gestiones para obtener el cargo, que había quedado vacante después de que Karoline Leavitt anunciara que dejaría el gobierno para dedicar más tiempo a su familia.

Zacharia, que se desempeñaba como asesora de comunicación de la empresa que administra Truth Social, la red social de Trump, dijo que seguía de cerca las publicaciones del presidente en las redes sociales para identificar los temas que más le interesaban y luego salía al aire para hablar sobre ellos.

Trump habla con los periodistas mientras se dirige a abordar el helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington, mientras Katie Zacharia observa Julia Demaree Nikhinson - AP

“Mi filosofía es que aparezco lo suficiente en televisión como para que, si él me ve y le caigo bien, me convoque para el puesto. No creo que hacer gestiones para conseguir ese cargo hubiera dado resultado, y quería ganármelo. Quería demostrar lo que podía hacer”, dijo Zacharia.

El 7 de octubre, Zacharia recibió una llamada telefónica de Trump para ofrecerle el puesto de secretaria de prensa. Al día siguiente, viajó desde su casa en California hasta Washington. El viernes se reunió con el presidente para hablar sobre el cargo y ese mismo día aceptó formalmente el puesto.

Agencias AP y AFP