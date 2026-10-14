Denuncian a la nueva vocera de Trump: piden investigar si tiene matrícula de abogada

WASHINGTON.– La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, enfrenta cuestionamientos sobre sus credenciales profesionales luego de que una organización no gubernamental presentara una denuncia ante el Colegio de Abogados de California para que investigue si se presentó reiteradamente como abogada sin contar con matrícula.

La denuncia fue presentada por Campaign for Accountability, una organización de izquierda que sostiene que Zacharia se describió como abogada durante apariciones televisivas y se presentó como asesora general de Fix California, una organización sin fines de lucro conservadora con sede en California.

“Zacharia se ha presentado como abogada en repetidas ocasiones para reforzar su reputación y credibilidad”, dijo la directora ejecutiva del grupo, Michelle Kuppersmith. “El Colegio de Abogados debe investigar si Zacharia ha engañado al público sobre sus credenciales”, añadió.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca, en Washington Julia Demaree Nikhinson - AP

El presidente norteamericano, Donald Trump, describió a Zacharia como “una abogada” al anunciar su nombramiento el pasado viernes. Sin embargo, varios periodistas no encontraron registros de que tenga matrícula para ejercer la abogacía en ningún estado de Estados Unidos.

El Colegio de Abogados de California confirmó a medios estadounidenses que no tenía registro de que Zacharia poseyera una licencia, ni con su apellido de casada ni con su apellido de soltera.

Zacharia, de 41 años, se graduó en la facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine en 2011, pero obtener un título en derecho no califica automáticamente a alguien para ejercer como abogado en Estados Unidos.

Cuando los reporteros le preguntaron el martes dónde había aprobado el examen de abogacía (“bar”, en Estados Unidos), Zacharia respondió: “Cuando me mudé a China”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, llega a bordo del Air Force One a la base conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska Alex Brandon - AP

Los extranjeros no pueden presentarse al examen de abogacía de China, aunque pueden realizar ciertos trabajos jurídicos en estudios chinos.

Zacharia ha trabajado para un estudio de abogados en Pekín, según su perfil profesional.

“Ejercí el derecho de transacciones internacionales, con todas las credenciales pertinentes”, declaró a Newsweek, sin aclarar si tenía una matrícula para ejercer como abogada en Estados Unidos.

La Casa Blanca sostuvo que Zacharia se había mudado a China con su marido después de graduarse, debido al trabajo de él en una firma estadounidense de capital privado, mientras ella trabajaba en derecho de transacciones internacionales. Sin embargo, no aclaró si había estado habilitada para ejercer como abogada en Estados Unidos.

Comienzo accidentado

La controversia se produjo después de su primera aparición como secretaria de prensa, el martes, cuando leyó extensamente notas preparadas durante una rueda de prensa que duró apenas 14 minutos.

Zacharia respondió preguntas de tres medios: Breitbart News, Fox News y el Daily Mail. Ante una consulta de Fox News sobre si el gobierno de Trump había dejado de compartir información de inteligencia con Ucrania, respondió: “Tendré que volver sobre eso”.

En su declaración inicial, elogió reiteradamente al presidente y destacó la asistencia a sus mítines, al afirmar que los actos registraban niveles récord de participación.

😁 She mixed up her husband with the president and ended the briefing after just 14 minutes: US media slam the White House’s new press secretary over her debut



Katie Zacharia made her first appearance before reporters in her new role — and her performance has already sparked… https://t.co/0iVIgYLUr3 pic.twitter.com/ONaNxOszrt — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2026

Durante la comparecencia, Zacharia también anunció que la Casa Blanca había solicitado la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia. Guilfoyle, quien estuvo comprometida con Donald Trump Jr., el hijo mayor del mandatario, había quedado envuelta en una polémica por acusaciones publicadas inicialmente por The Wall Street Journal, según las cuales había solicitado 100.000 dólares a un donante republicano para ayudar a pagar la factura de su tarjeta American Express.

Durante la rueda de prensa, Zacharia se refirió a su esposo como “mi presidente” antes de corregirse y decir “mi marido”, al responder una pregunta sobre cómo compatibilizaría el trabajo con el cuidado de sus cuatro hijos pequeños.

“Me encanta estar con mis hijos. La idea de no pasar las tardes con mis hijos es, los hijos son, es completamente inaceptable. Así que mi presidente, disculpen, mi marido –esa es buena–, mi marido está aquí, está aquí durante esta semana porque tenemos dos cumpleaños en nuestra familia y somos muy, muy cuidadosos con la celebración de los cumpleaños en familia”, dijo la vocera.

El apoyo de Trump

Tras la comparecencia, Trump elogió a su nueva portavoz y dijo a los periodistas: “Me pareció muy buena”.

Trump no abandonó la Casa Blanca hasta casi una hora y media después de la rueda de prensa. Mientras tanto, la oficina de prensa difundió un video que mostraba a Zacharia caminando desde su nueva oficina hasta la sala de conferencias, acompañada por una intensa guitarra eléctrica. La grabación contrastó con otra publicada el mes anterior por el equipo del vicepresidente JD Vance, en la que se lo veía relajado y bromeando con los periodistas mientras se dirigía al mismo lugar.

Your new White House Press Sec, @KatieZacharia, makes her debut at the podium. 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/WrV96UJiCw — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2026

El video del martes también mostró que Zacharia no se había instalado en la amplia oficina del ala oeste que había ocupado su antecesora, Karoline Leavitt, un espacio que, en un edificio con disponibilidad limitada, suele interpretarse como un indicador de influencia. La oficina ahora está ocupada por Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca. Zacharia se instaló, en cambio, en un despacho mucho más pequeño, que Leavitt había utilizado al comienzo del segundo mandato de Trump.

Cheung defendió públicamente la designación de la nueva portavoz. “Katie es una incorporación fabulosa y maravillosa al equipo. Está excepcionalmente calificada y es muy inteligente para ayudar a informar al pueblo estadounidense sobre todas las grandes cosas que el presidente Trump y su gobierno han estado haciendo, y desempeñará un trabajo extraordinario como secretaria de prensa”, afirmó en un comunicado.

Trump sale junto a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, para hablar con los periodistas antes de abordar el Marine One en la Casa Blanca, en Washington Manuel Balce Ceneta - AP

Zacharia trabajó para la plataforma Truth Social, la red social del presidente, y defendió políticas de Trump en Fox News y One America News. Reemplaza a Leavitt, quien dejó el cargo en agosto tras el nacimiento de su segundo hijo.

La denuncia ante el Colegio de Abogados de California busca determinar si la presentación pública de Zacharia como abogada infringió las normas aplicables. Por el momento, las dudas sobre su habilitación profesional siguen sin una aclaración pública concluyente.

Agencias AFP y diario The Washington Post