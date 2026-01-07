Qué cambió con el nuevo calendario de vacunación de Estados Unidos lanzado en enero de 2026

Bajo las órdenes del presidente Donald Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) revisaron durante el último año las políticas de vacunación en Estados Unidos. Como resultado, las autoridades sanitarias anunciaron el lunes 5 de enero un nuevo calendario que llega con varios cambios, como una reducción en el total de inoculaciones recomendadas y una división en tres categorías.

Nuevo calendario de vacunación de Estados Unidos: los cambios en 2026

Mientras aumentan las hospitalizaciones por la actividad gripal en Estados Unidos, los CDC compartieron el lunes un memorando en el que anunciaron cambios drásticos en el calendario de vacunación. La primera modificación notable corresponde al número de fármacos recomendados, que se redujo ampliamente.

El nuevo calendario redujo el total de vacunas recomendadas en Estados Unidos de 18 a 11 Freepik

En 2024, el cronograma aconsejaba a los padres de los niños aplicar 18 vacunas, más que cualquier otro país comparable y más del doble de dosis que algunas naciones europeas. Ahora, el número disminuyó a 11.

En concreto, según el comunicado de prensa publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), ya no se recomienda aplicar inoculaciones contra las siguientes enfermedades:

Rotavirus

Hepatitis A y hepatitis B

Meningitis (enfermedad meningocócica)

VSR (virus respiratorio sincitial)

Covid

Influenza (gripe)

Las autoridades incluyeron tres categorías en el nuevo calendario de vacunación: universalmente recomendadas que todos los niños deberían recibir, para niños de alto riesgo y las que deberían discutirse como una decisión compartida con el proveedor Freepik

A su vez, según las recomendaciones aceptadas, los CDC organizarán en 2026 las vacunas en tres categorías:

Vacunas recomendadas para todos los niños.

Vacunas recomendadas para determinados grupos o poblaciones de alto riesgo.

Inmunizaciones basadas en la toma de decisiones clínicas compartidas.

Las autoridades remarcaron que todas ellas requerirán que las compañías de seguro médico las cubran sin compartir los costos.

De acuerdo con el texto, la primera categoría incluirá vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la polio, la tos ferina, el tétanos, la difteria, la Haemophilus influenzae tipo B (Hib), la enfermedad neumocócica, el virus del papiloma humano (VPH) y la varicela.

Por qué Estados Unidos cambió su calendario de vacunas en enero de 2026

El 5 de diciembre de 2025, Trump ordenó al secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., y al director interino de los CDC, Jim O’Neill, que examinaran cómo los países desarrollados comparables estructuran sus calendarios de vacunación infantil.

Para este proceso, la evaluación científica comparó las recomendaciones de Estados Unidos con las de naciones similares. Además, analizó la aceptación del fármaco y la confianza pública, evaluó la evidencia clínica y epidemiológica y las brechas de conocimiento, investigó los mandatos de vacunación e identificó los pasos a seguir.

La evaluación analizó 20 países desarrollados similares y concluyó que Estados Unidos se encuentra en una situación atípica entre estas naciones.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos publicaron un nuevo calendario de vacunas a pedido de Donald Trump freepik

Según el análisis, muchos países similares que recomiendan menos vacunas rutinarias logran buenos resultados en salud infantil y mantienen elevadas tasas de inmunización gracias a la aceptación pública y la educación.

“Tras una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil con el consenso internacional, a la vez que fortalecemos la transparencia y el consentimiento informado. Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, declaró Kennedy Jr.

Por su parte, O’Neill sostuvo que “los datos respaldan un programa más específico que protege a los niños de las enfermedades infecciosas más graves, a la vez que mejora la claridad, la adherencia y la confianza pública”.

Las críticas al nuevo calendario de vacunación en Estados Unidos

A pesar de las afirmaciones de las autoridades sanitarias, no todos los referentes de la salud pública están de acuerdo con el cambio. Grupos médicos como la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) calificaron las actualizaciones del calendario de vacunación infantil de “peligrosas e innecesarias”.

En un comunicado de prensa, la organización aseguró que el enfoque tradicional y basado en la evidencia “sigue siendo la mejor manera de mantener a los niños sanos y protegerlos contra complicaciones de salud y hospitalizaciones”.

Desde su lugar, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA, por sus siglas en inglés) advirtió que las nuevas pautas “pondrán en riesgo a las familias y comunidades y enfermarán más a Estados Unidos”.

En esa línea, el Dr. Ronald G. Nahass, presidente de la IDSA, diferenció: “La prevalencia de enfermedades varía según el país, y en EE.UU. se ha demostrado una necesidad continua de las vacunas incluidas en el calendario de vacunación infantil”.

Las organizaciones de salud en Estados Unidos expresaron su preocupación por el nuevo calendario de vacunas Freepik

La Asociación Americana del Pulmón emitió un comunicado en el que se mostró “profundamente preocupada por los cambios realizados en el calendario de vacunación infantil”.

Según sus declaraciones, los cambios se implementaron “sin pasar por el riguroso proceso de revisión científica que ha guiado las recomendaciones de vacunas en EE. UU. durante décadas”.

A continuación, la organización agregó: “Generarán confusión entre los padres y los profesionales de la salud, reducirán las tasas de vacunación y aumentarán la propagación de enfermedades prevenibles mediante vacunación”.