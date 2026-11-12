Tiene nueve años, ya fue a la universidad en México y escribió cinco libros: “Sueño con ir al espacio”

“Soy una niña que piensa en grande y comienza en pequeño”, dijo Daira Martínez como resumen de su historia de vida. Con nueve años, es estudiante de la licenciatura en Historia en la Universidad América Latina, escribió cinco libros y busca aportar conocimiento “de forma sólida”.

La historia de Daira Martínez, la niña de 9 años que cuenta con más de cinco libros

Martínez es una niña originaria de Querétaro, ubicado en la región centro-norte de México. Aprendió a leer a los tres años de manera autodidacta y a los cinco realizó su primera conferencia a más de 100 personas para “compartir la ciencia con otros”, según consignó su biografía en Latin American Leaders Awards.

Daira Martínez aprendió a leer a los tres años de manera autodidacta (Foto: X @EnsedeCiencia)

“La curiosidad me ha llevado a construir un hermoso proyecto de divulgación de ciencia”, destaca la mexicana.

A sus nueve años realizó más de 47 conferencias nacionales e internacionales, convirtiéndose así en la conferencista más joven en presentarse en instituciones como la Agencia Espacial Mexicana.

Asimismo, es autora de cinco libros (tres de ellos en formato impreso), centrados en la historia mexicana y la motivación hacia la niñez. Según Telediario, algunos de estos son:

Carlota, la Reina Roja. Recorridos por el Imperio : es una novela histórica con datos exactos sobre la vida de la emperatriz Carlota de Habsburgo.

: es una novela histórica con datos exactos sobre la vida de la emperatriz Carlota de Habsburgo. Recorridos por el Imperio: obra en la que busca recordar y recrear la época imperial mexicana.

obra en la que busca recordar y recrear la época imperial mexicana. El séptimo niño que no fue Miramón: escrito sobre la historia del presidente más joven de México, Miguel Miramón.

Estudios y trayectoria como astronauta análoga

Martínez cursa en la actualidad la licenciatura de Historia en la Universidad América Latina mientras realiza entrenamientos como candidata a astronauta análoga, es decir, participa en misiones y simulaciones en la Tierra para reproducir las condiciones, los desafíos y el entorno de una misión espacial real.

En ese contexto, planea continuar sus estudios, convertirse en astrobióloga, llegar algún día a Marte y brindar su conocimiento a más personas.

Daira Martínez prevé llegar a Marte "algún día" y convertirse en astrobióloga (Foto: X @EnsedeCiencia)

“Deseo continuar con mi aprendizaje e inspirar a más niñas y niños, que descubran que no tienen límites”, señaló.

De igual modo, la joven cuenta hasta el momento con más de cinco nominaciones y reconocimientos. Según Latin American Leaders Awards, estos son:

Nominada a los Latin American Leaders Awards 2026 en la categoría “Mujeres Auténticas de América Latina”.

en la categoría “Mujeres Auténticas de América Latina”. Nombrada embajadora del Turismo Científico y Embajadora Cultural del Estado de Querétaro.

y del Estado de Querétaro. Reconocida como “Mujer del Año” por la Fundación Yanapaqui y la organización 10.000 Mujeres por México.

por la Fundación Yanapaqui y la organización 10.000 Mujeres por México. Primer lugar en el concurso convocado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y galardonada con el premio Xochiquetzalli-Artemisa 2.

El discurso de Daira Martínez frente a Sheinbaum que busca realzar la visión de la ciencia

Martínez participó el pasado 10 de noviembre en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencia 2026. Allí, remarcó su deseo de hablar sobre la ciencia dado que “la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra”.

“He buscado fomentar la ciencia y llevar a más personas a entregar su amor por este rubro”, enfatizó en la conferencia, donde contó con la participación de la presidente de México, Claude Sheinbaum.