La pelea entre un agente de Migraciones de Estados Unidos y un supuesto “coyote” que se volvió viral

La pelea a golpes entre un supuesto “coyote”, o contrabandista de migrantes, y un agente de la Patrulla Fronteriza quedó captada en video y ahora ya recorre todas las redes sociales.

Los hechos ocurrieron en Imperial Beach, San Diego, el sector costero que literalmente lindera -muro mediante- con Playa de Tijuana, en México. En el video, de hecho, se observan los momentos de tensión que vivieron el agente y el hombre mientras de fondo una multitud abucheaban a las autoridades estadounidenses.

La grabación la captó uno de los testigos que presenció el altercado en la valla fronteriza y posteriormente fue compartida en Twitter por la congresista republicana Mayra Flores. “Agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al sector de San Diego abordan y arrestan a presuntos contrabandistas en la frontera”, fue la descripción que la diputada eligió para acompañar el clip.

Así se vivió una pelea entre un supuesto coyote y la Patrulla Fronteriza en EE.UU

El material audiovisual muestra cómo un hombre con traje de neopreno es sometido en la arena, a manos de uno de los oficiales. Esto mientras otro de sus compañeros se debate a golpes con un sujeto más que también tiene ropa de surf, aunque un poco desgarrada debido al enfrentamiento a puños que protagonizaba en ese momento.

El supuesto coyote no portaba zapatos, pero eso no le importó al momento de enfrentarse con el policía estadounidense, que estaba armado. Al no poder controlar al migrante, dos agentes fronterizos más tuvieron que entrar en la escena para finalmente taclearlo y arrestarlo.

Durante todo momento el policía intentó dominar a su contrincante con el bastón de defensa personal, pero no lo consiguió. Un agente más se unió a la batalla campal para poder someter al hombre y tampoco se logró un avance. Finalmente, pidieron el refuerzo de un compañero más, quien corrió hasta derribar a la persona que alteraba el orden público.

Todo esto ocurría mientras decenas de testigos observaban la disputa desde el lado de la playa de Tijuana y gritaban y silbaban para reprochar las actitudes de los policías migratorios. Además, alentaban al presunto “coyote” a continuar con el enfrentamiento.

Finalmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) no dio comentarios sobre lo sucedido, pero sí especificó que ya hay una investigación en curso por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI), según información de la agencia EFE.

Este era el otro hombre que estaba sometido en la arena mientras el policía migratorio peleaba a golpes con el supuesto coyote @MayraFlores2022/Twitter

Estadounidenses reaccion al al clip viral

El video se volvió viral y ahora protagoniza los titulares de diversas plataformas digitales, aunque la mayoría de comentarios ocurrió en Twitter, en donde decenas de estadounidenses reprocharon las políticas migratorias actuales en Estados Unidos.

Otros miembros de la comunidad virtual no le dieron tanta importancia y destacaron el enfrentamiento, mientras que unos más consideraron que la Patrulla Fronteriza solo hacía su trabajo. “Bienvenidos al fútbol americano”, “Esto es lo que pasa cuando se roban las elecciones (para hacer referencia al triunfo de Joe Biden)”, “Necesitamos una reforma migratoria para mantener fuera a gente como esta y dejar entrar a gente buena”, “Joe Bidens America”, se leía en algunas de las reacciones sobre el clip.