La polémica maniobra demócrata que sembró confusión entre los votantes y complica a un senador republicano en Alaska

WASHINGTON.– La estrategia electoral de los demócratas en Alaska, que consistió en impulsar la candidatura de un hombre con el mismo nombre que el senador republicano Dan Sullivan para restarle votos, amenaza con complicar la reelección del legislador y mantiene abierta una de las disputas más importantes de las elecciones legislativas de Estados Unidos.

La excongresista demócrata Mary Peltola se encontraba este miércoles al frente del recuento, en una contienda todavía sin definición que podría tener consecuencias para el control del Senado. Según los datos difundidos al mediodía del miércoles, Peltola aventajaba a Sullivan por 626 votos, con alrededor del 74% de las boletas contabilizadas.

La particularidad de la elección es que en la boleta figuran dos candidatos con nombres prácticamente idénticos: el senador republicano, Daniel S. Sullivan, y un profesor jubilado llamado Daniel J. Sullivan Jr., que se presentó como independiente. La maniobra buscaba generar confusión entre los votantes y desviar parte del respaldo que recibiría el legislador, aunque las acusaciones sobre la participación de dirigentes demócratas en el reclutamiento del segundo candidato fueron rechazadas por la campaña de Peltola.

El senador Dan Sullivan, republicano por Alaska —a la izquierda—, y candidato independiente en la contienda por el Senado en Alaska, Dan Sullivan Mark Thiessen; Becky Bohrer - AP

La operación tomó estado público a fines de octubre, cuando The New York Times reveló mensajes de texto en los que integrantes de la campaña de Peltola y del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC) discutían la posibilidad de reclutar a personas con el nombre del senador republicano para competir en las elecciones. Finalmente, el elegido fue un maestro jubilado que vive en la pequeña localidad pesquera de Petersburg y que se presentó inicialmente como republicano.

Daniel J. Sullivan logró superar las primarias de agosto, en las que obtuvo el 2,5% de los votos, y consiguió así un lugar en la elección general. Sin embargo, luego de una batalla judicial por su habilitación, las autoridades electorales lo incluyeron en la boleta sin afiliación partidaria, mientras que el senador aparece identificado como el candidato republicano. En el recuento de este miércoles, el segundo Sullivan acumulaba alrededor de 2700 votos, el 1,7%, una cifra superior a la diferencia entre Peltola y el legislador.

La candidata demócrata al Senado, Mary Peltola, interviene durante una fiesta de la noche electoral de mitad de mandato en Anchorage CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Peltola negó haber participado en el reclutamiento del candidato y rechazó cualquier intento de engañar a los votantes. El propio Daniel J. Sullivan también negó haber recibido instrucciones o haber tenido contacto con la campaña demócrata. Sin embargo, las revelaciones sobre los mensajes reavivaron las acusaciones de los republicanos, que denunciaron una maniobra deliberada para alterar el resultado de una elección que podría resultar decisiva para la composición del Senado.

Todo seguirá en la Justicia

El presidente Donald Trump intervino en la polémica y respaldó los cuestionamientos contra la candidatura del segundo Sullivan. Presentó una demanda para impedir que Alaska certificara el resultado si el senador republicano perdía por un margen inferior a los votos obtenidos por su homónimo. La administración pretendía que se investigara si algunos electores habían confundido a los dos candidatos y habían votado por el profesor jubilado creyendo que apoyaban al legislador.

Pero la jueza federal Sharon Gleason desestimó la demanda el domingo 1 de noviembre. En su fallo, sostuvo que el Gobierno federal no tenía legitimación para presentar el reclamo y que no había un mecanismo viable para separar las papeletas sin vulnerar el secreto del voto. También advirtió que modificar las reglas electorales cuando ya se habían emitido numerosos sufragios podía generar más confusión. El Departamento de Justicia anunció que apelaría la decisión.

Sharon Gleason

La controversia tiene, además, una particularidad: Alaska utiliza un sistema de votación por orden de preferencia (ranked-choice voting), en el que los electores pueden ordenar a los candidatos según sus preferencias. Si ninguno supera el 50% de los votos en la primera ronda, se elimina al postulante menos votado y sus sufragios se redistribuyen según la segunda opción indicada en cada papeleta. El procedimiento continúa hasta que uno de los candidatos alcance la mayoría.

Por eso, aunque los votos del segundo Sullivan superan la diferencia actual entre los principales contendientes, no necesariamente se traducirán en una ventaja para Peltola: dependerá de las preferencias alternativas que hayan señalado sus votantes. El senador republicano incluso difundió un anuncio radial en el que pidió a sus seguidores que lo ubicaran primero en la boleta y, si no resultaba elegido, que lo colocaran en segundo lugar, por delante de Peltola.

La disputa en Alaska se suma a la de Misisipi, donde el resultado de la elección para el Senado también permanecía sin definición el miércoles. En ambos estados, los demócratas todavía tenían posibilidades de ampliar su representación en la Cámara alta, en un escenario que podría llevar su mayoría hasta los 56 escaños frente a 44 republicanos.

Agencias AP y Reuters