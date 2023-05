Cuánto ganaba Chiquibaby en Telemundo y qué hace ahora en Univision

escuchar

Chiquibaby salió de Telemundo en 2022. En un principio se rumoreó que la habían despedido por el jugoso sueldo que percibía, dado que era superior al de muchos conductores. Al día de hoy, meses después de despedirse de la que fue su casa por varios años, se integró al elenco principal de Despierta América, en Univision.

Stephanie Himonidis Sedano, nombre real de la conductora, se unió a Hoy día en 2019, puesto por el que cobraba un sueldo de entre 25.000 y 50.000 dólares mensuales, según el portal Ella + E. Si bien la empresa multimedia no suele confirmar los salarios de sus conductores, este sitio web regularmente estima los salarios de las celebridades del momento. Además, especifica que otros presentadores del canal podrían ganar entre US$10.000 y US$400 mil, cifra que varía de acuerdo con su popularidad.

Chiquibaby todavía comparte momentos con sus amigos de Hoy día @chiquibabyla/Instagram

La cantidad que habría percibido la comunicadora coincide con la de otros de sus compañeros, como Penélope Menchaca y Frederik Oldenburg. De acuerdo con el portal citado, la exanfitriona de 12 corazones ganaría unos US$50.000 por mes y el host de Exatlón Estados Unidos, US$35.000. Otra presentadora que es nueva en el matutino, Chiky Bombom, se llevaría US$10.000 mensuales, dado que recién inicia su carrera en este ámbito.

Chiquibaby, de Telemundo a Univision

La presentadora mexicana estuvo frente a las cámaras de Telemundo por ocho años, hasta que dejó el cargo a finales de 2022. En ese momento, le dijo a People que ya veía venir su despido, pero que, aun así, fue una noticia devastadora para ella: “Una o dos personas tomaron la decisión. Alguien no me veía en el programa. Yo no me quería ir, esa es una realidad, pero a veces son decisiones que toman las personas ajenas a mi poder”, se sinceró.

Chiquibaby es ahora conductora de Despierta América @chiquibabyla/Instagram

También destacó que no la habían despedido por su sueldo, sino por una reestructuración del programa: “No es por la economía, es simplemente la gente que va a tomar la batuta de la mañana toma la decisión que no somos parte del show y básicamente reestructuran y tienen que despedir. Sí es cierto que hay gente que gana menos que yo en Telemundo, pero hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso”.

A finales de abril regresó a Univision, la primera cadena en la que trabajó una vez que se mudó de México a Estados Unidos. “Después de casi diez años, regresé”, dijo en sus redes sociales. Hizo su primera aparición junto a su pequeña hija y sus nuevos compañeros la recibieron con los brazos abiertos. “La verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados desde que venía en camino. Estoy muy, muy contenta, me daban ganas de llorar porque aquí comencé mi carrera como corresponsal, entonces estoy muy, muy contenta, muy feliz de verlos a ustedes aquí en su estudio, no conocía estos estudios”, declaró.

La relación de Chiquibaby y Adamari López

La televisión y el matutino Hoy Día unió a dos de las conductoras más reconocidas, Adamari López y Chiquibaby, quienes han pasado a ser grandes amigas. La puertorriqueña es madrina de Capri Blue y siempre están presentes en los eventos de la otra e incluso van al mismo gimnasio en Miami.

Chiquibaby y Adamari López comparten sus mañanas juntas en un nuevo proyecto @chiquibabyla

Cuando López salió de Telemundo, fue su amiga quien tuvo que dar la noticia en su show de radio: “Esta historia es una historia que no me gustaría dar, pero es la historia del momento en el mundo de la farándula”, comenzó. En ese momento, Chiquibaby estaba de vacaciones. “Yo estoy en shock”, se sinceró al decir que lo último que esperaba es que Telemundo prescindiera de la boricua.

LA NACION