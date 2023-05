Cómo es y cuánto cuesta el auto eléctrico que maneja Adamari López

escuchar

Adamari López dejó el matutino Hoy Día y desde entonces se ha dedicado a pasar tiempo con su familia. No obstante, continúa en el ojo público, ya que usa sus redes sociales para informar a sus seguidores de todas sus actividades cotidianas. Algo que ha llamado la atención es el auto que utiliza para hacer sus traslados: un lujoso vehículo que funciona con electricidad. La presentadora lo adquirió en 2021, cuando tenía un precio aproximado de US$130 mil.

Adamari entró al mundo del espectáculo desde que era una niña, cuando apareció en varias telenovelas, no obstante, dejó su carrera como actriz para dedicarse a la conducción. Durante los últimos 11 años colaboró para Telemundo, hasta que hace unas semanas salió de la empresa por una “decisión conjunta”, según explicó.

Sus múltiples trabajos en el medio artístico le han dado los ingresos suficientes para llevar una vida llena de lujos, desde las fiestas que realiza, hasta las vacaciones que emprende. En ese sentido, llama la atención su coche Tesla Model X, el cual ha mostrado varias veces en sus historias de Instagram.

Adamari López inició en el mundo del espectáculo desde que era una niña Adamari López salió de Hoy día después de más de 10 años al aire; promete más proyectos próximamente

Aunque se trata de un coche mediano, la unidad tiene capacidad para transportar hasta siete personas, por lo que Adamari puede viajar acompañada de sus seres queridos. Según explica Univision, este coche lo adquirió en 2021, en ese entonces tenía un valor aproximado de US$130 mil. No obstante, en los últimos años, Tesla ha reducido considerablemente sus precios, por lo que ahora se puede obtener por US$109.999.

¿Adamari regresa a las telenovelas?

Adamari logró ganarse el cariño del público durante sus años de trabajo en Telemundo, por lo que sus seguidores se preguntan constantemente cuál es el siguiente paso en su carrera. La conductora ha declarado que actualmente disfruta el tiempo libre para estar con su familia, aunque esto podría cambiar en un futuro cercano, ya que existen rumores de que volverá a las telenovelas.

Javier Ceriani, de Chisme No Like, reveló esta información durante una reciente emisión de su programa. Explicó que ya hay un nuevo proyecto para la “Chaparrita de oro” y que se trata de una telenovela producida por Nicanor Díaz, en Univision. “Tengo que anunciar que es un 120% seguro que ya le entregaron un guion para una novela. Señoras y señores, Adamari López va para Univision, ahí la quieren”, dijo. El comunicador agregó que su debut se tiene previsto para octubre, ya que su contrato con Telemundo sigue vigente y termina hasta julio, por lo que actualmente no puede trabajar con ninguna otra señal de TV.

Adamari López no ha informado respecto a su posible regreso a las telenovelas @adamarilopez/Instagram

La actriz no ha dado declaraciones respecto a su posible regreso a la actuación. Sin embargo, un día después de que se anunció su salida de Hoy Día realizó un viaje a México y ahí fue captada por la prensa. En ese momento, explicó que esperaba descubrir el nuevo camino de su vida y que no estaba cerrada a ninguna posibilidad, incluso mostró deseos de trabajar en el país azteca. “A ver qué planes tiene el futuro para mí, ojalá que también sea regresar a México, un país que me abrió las puertas y que todavía me sigue demostrando mucho cariño”, dijo.

LA NACION