La reacción entre lágrimas de Marco Chacón a la muerte de Julián Figueroa

La cantante y actriz Maribel Guardia pasa por un momento complicado ante la pérdida de su único hijo, el también artista Julián Figueroa, fruto de la relación que tuvo con el cantautor mexicano Joan Sebastian y quien falleció este domingo tras ser hallado inconsciente en su casa de Ciudad de México por complicaciones cardíacas. En un sentido mensaje en sus redes sociales, la también modelo se dijo destrozada por la noticia, por lo que no ha dado más declaraciones a los medios de comunicación. No obstante, su esposo, el abogado Marco Chacón, habló con la prensa y, llorando, reveló cómo se encontraba su familia ante esta sensible pérdida.

Tras el fallecimiento, Chacón voló de inmediato desde San José, Costa Rica, a México. Fue él quien tuvo que comunicarle vía telefónica el deceso a Maribel Guardia. “Le tuve que dar la noticia, me esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar. Le dije de camino mientras arreglaban un poco todo en casa”, reveló el legista a su llegada a la capital de ese país, en donde fue abordado por diversos medios de comunicación en el aeropuerto. “Me da mucha pena todo. Estamos en shock”, agregó.

Marco Chacón llora la muerte de su hijastro

Chacón convivió con Julián Figueroa desde que era muy pequeño, por lo que también es muy difícil para él asimilar la pérdida de su hijastro. “Estoy con él desde los dos años, lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Es una locura que se nos adelantara tan joven”, sumó. Julián Figueroa estaba próximo a cumplir 28 años.

Marco Chacón se sincera sobre la pérdida de su hijastro, Julián Figueroa

En un posteo de Instagram, Maribel Guardia emitió un comunicado en el que dijo que su hijo fue hallado inconsciente mientras estaba en el teatro. Cuando llegó la ambulancia y la policía, lo encontraron sin vida. “Ruego comprensión por el profundo dolor que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero no tengo fuerza para hacerlo todavía”, manifestó la cantante y actriz, quien también reveló la causa de muerte: “El parte médico indica que falleció por infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

Por su parte, el especialista en derecho de entretenimiento y propiedad intelectual aseguró que su hijastro no tenía enfermedades previas. “Nunca le había dado Covid, apenas se contagió hace poco, pero estaba bien”, expresó. Mientras daba las declaraciones, ya no pudo contenerse más y se soltó a llorar mientras contaba cómo Maribel Guardia se había tomado la noticia. “He hablado poquito con ella. La verdad no está bien, está destrozada”.

Marco Chacón solía compartir fotos con Julián Figueroa en redes sociales, dado que fue una figura paterna para él luego del divorcio de Maribel Guardia con Joan Sebastian @marco_chaconf

Figueroa era el fruto de la relación entre la presentadora y Joan Sebastian. Estuvieron casados de 1992 a 1996 y celebraron el nacimiento el 2 de mayo de 1995. Sebastian murió el 8 de abril de 2015 a los 64 años. Antes, Maribel Guardia le dio otra oportunidad al amor y se casó con Chacón, quien además es el abogado particular de la familia.

Como parte de su carrera artística, Julián Figueroa participó en la serie biográfica Por siempre Joan Sebastian, donde interpretó a su papá cuando era joven. Estaba casado desde hace más de cinco años con la también cantante, modelo y actriz Imelda Garza Tuñón, con la que tuvo un hijo.

