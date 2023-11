escuchar

El pago del alquiler es una de las responsabilidades más importantes para quienes, por el momento, no han tenido la posibilidad o las ganas de comprar una vivienda o para las personas que dan sus primeros pasos de independencia. En cualquier caso, existen algunas reglas que vale la pena considerar para evitar problemas financieros; una de ellas es la famosa ‘40 x’, en la que se tienen en cuenta aspectos como el salario y los gastos.

“La regla del alquiler 40x es práctica porque mantiene este gasto dentro de una porción razonable de sus ingresos”, señaló Jeff Rose, fundador de Good Financial Cents, a Go Banking Rates: “Si se asegura que su salario anual sea al menos 40 veces su alquiler mensual, es probable que mantenga su alquiler en torno al 30% de sus ingresos brutos”. Los expertos consideran que este es el equilibrio óptimo para que el resto de las necesidades, como de transporte, deudas bancarias, el pago de seguros y alimentación, siempre estén cubiertos.

El pago del alquiler no debe afectar la capacidad financiera, según las recomendaciones de expertos Unsplash

En los lugares donde el costo de vida es más elevado que en otras partes de Estados Unidos, probablemente sea más complicado aplicar la regla de ‘40 veces’. Sin embargo, los especialistas instan a no perderla de vista y tratar de ajustar el presupuesto personal con otros gastos. Los precios de las viviendas son de las condiciones que más destacan en estudios recientes como uno de los factores que detonan éxodos en algunas metrópolis. Por otro lado, para los residentes de las ciudades más asequibles, la condición 40x podría ser más fácil de cumplir.

El cumplimiento del alquiler mensual de una vivienda asegura una vida tranquila Unsplash

Una regla más estricta para calcular el pago del alquiler

Dave Ramsey, personalidad de la radio estadounidense, experto en asesoramiento financiero y autor de libros, como el best seller del New York Times, The Total Money Makeover (El cambio total de su dinero) también dio su consejo. Dese su perspectiva, el pago del alquiler, incluyendo el seguro para inquilinos, no debe superar el 25% del salario neto mensual. “Lo sabemos, el 25% puede parecerle una cifra baja. Después de todo, hay muchas personas que gastan mucho más que eso en sus pagos de vivienda, pero si se gasta más del 25% del salario neto en alquiler, el presupuesto terminará muy ajustado”, explica en su sitio web.

El experto dio un ejemplo: “Supongamos que ganas US$56.000 al año. Tu pago neto mensual sería alrededor de US$3734. Si multiplicas por 0,25 obtendrás US$933,50. Es decir, con un salario de US$56.000, lo máximo que deberás gastar en alquiler en un mes es US$933,50″.

Para Ramsey, no es buena idea comprar una casa si no se cuenta con un fondo de emergencia de tres a seis meses de los gastos fijos, si se tienen deudas o préstamos estudiantiles y si no se tiene ahorrado un fuerte pago inicial del inmueble que se desea. El experto recomienda, además, alternativas para procurar cumplir siempre con esa regla, tales como buscar un compañero de vivienda con quien se puedan compartir los gastos, alquilar una habitación en lugar de un departamento, buscar más fuentes de ingresos y elegir una ubicación menos costosa.

LA NACION