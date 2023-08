La temible predicción de Mhoni Vidente sobre Luis Miguel

escuchar

En la semana en que Luis Miguel inició su gira por Latinoamérica, la astróloga Mhoni Vidente no pasó por alto el futuro del Sol de México, como lo llaman sus seguidores, y dio nuevas predicciones sobre lo que se aproxima en la carrera del cantante. Si bien todavía le faltan muchos países por recorrer y miles de fans a quienes deslumbrar con sus éxitos, la pitonisa ya advirtió que podría tratarse de la última vez que esté sobre los escenarios.

A través de sus redes sociales, en una nueva jornada de vaticinios, la mística comentó que lo ve en buen estado físico: “Está reinventado, trae muy buena actitud, se ve más joven”. Sin embargo, eso no será suficiente para continuar con su carrera artística. “Tendrá una gira muy exitosa, pero será la última”, advirtió.

Desde la visión de Mhoni y según su conexión con los planetas, Luismi decidirá retirarse del mundo del espectáculo por un largo tiempo: “Yo creo que después de este tour (...) va a decidir descansar unos seis, diez años o más”. Así que instó a todos los fans a aprovechar al máximo las que podrían ser sus últimas apariciones.

Mhoni Vidente dio proyecciones sobre Luis Miguel Mhoni Vidente/Youtube

En cuanto a su vida amorosa, las predicciones no fueron favorecedoras. Poco se sabe acerca de los romances que ha tenido el astro, dado que suele ser muy reservado en ese sentido. Aun así, se sabe que actualmente mantiene una relación con la diseñadora española Paloma Cuevas. No obstante, Mhoni Vidente señaló que podrían terminar muy pronto. “No creo que se case con Paloma. Llevan una relación estable, que eso es lo que necesitaba Luis Miguel, pero no creo que lleguen a más”, concluyó.

Luis Miguel llegó a Argentina desde principios de semana NOELIA MARCIA GUEVARA

El inicio del tour de Luis Miguel, en Argentina

Luis Miguel llegó a la Argentina a principios de semana para iniciar su lista de diez conciertos en el Movistar Arena. El cantautor, nacido en Puerto Rico pero nacionalizado mexicano, arribó junto con Cuevas y su familia, en medio de un gran dispositivo de seguridad. Sus fans se aglomeraron desde primera hora para darle una cálida bienvenida.

Decenas de personas se reunieron en la entrada del hotel Faena con una comparsa, mucha música y la presencia del famoso doble del artista, Guillermo Elías. Se mantuvieron en medio de actividades de animación y, según los reportes, estas se extenderán hasta el domingo, con la finalidad de que el cantautor se sienta como en casa.

Imitador de Luis Miguel, Comparsa Sambatelmo y fans en la puerta del Faena Hotel, donde se hospeda Luis Miguel en Buenos Aires, Argentina RS fotos

Los tickets de la gira se agotaron en cuestión de horas desde la preventa, hace algunos meses, por lo cual cada show es un lleno total. Así quedó demostrado en sus primeros conciertos de la gira, en Argentina, donde se lo vio disfrutar de la interpretación de clásicos, como “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor” y “Suave”. Durante su gira recorrerá también Chile, Estados Unidos y México, donde cerrará.

LA NACION