Las fans de Luis Miguel esperan el debut del Sol de México en la puerta del Faena a pura fiesta

Tal como lo anunciaron en un cronograma de actividades que compartieron antes de la llegada de Luis Miguel al país, los integrantes de Tengo todo excepto a ti -el fan club oficial del Sol de México en Argentina- se apostaron en la puerta del hotel Faena para agasajar a su ídolo y acompañarlo en su estadía en Buenos Aires. Con una comparsa, mucha música y la presencia del famoso doble del artista comenzaron este mediodía con las actividades que programaron y que se extenderán hasta el domingo.

Bombos, música, trajes y color, las seguidoras de Luis Miguel quisieron acompañar al músico en su estadía en Buenos Aires RS fotos

Al ritmo de la comparsa SambaTelmo, la jornada comenzó a tener color cerca del mediodía. Luego, apareció de forma estelar Guillermo Elías, el imitador de Micky que se gana la vida animando shows y eventos gracias a su gran parecido físico con el mexicano. La idea de los seguidores del cantante es quedarse en el lugar hasta la hora de partir rumbo al Movistar Arena, donde Luis Miguel dará inicio a su Tour 2023. Antes de eso, disfrutarán de la tarde con una batucada con la esperanza de poder ver, aunque sea de lejos, al hombre que les roba todos sus suspiros.

La tarde arrancó con el imitador de Luis Miguel y la Comparsa Sambatelmo en la puerta del Faena Hotel RS fotos

El imitador de Luis Miguel fue una de las atracciones que eligió el fan club del cantante mexicano para recibirlo RS fotos

La puerta del hotel Faena se llenó de color y ritmo para agasajar a Luis Miguel RS fotos

Para mañana, los fans comenzarán el día en el conurbano: un colectivo saldrá, en la previa al recital, desde Lanús y realizará varias paradas por la ciudad. La atracción de la velada será el conductor del vehículo, Hugo Robles, el “LuisMi del 45″. El fin de semana tendrá dos actividades centrales: mientras el sábado agasajarán al cantante con una serenata con los Mariachis Mexicanísimos también en el hotel Faena, el domingo partirán en limosinas desde el Faena al Movistar Arena para acompañar en caravana a su ídolo.

Un amor ¿y una traición?

Una de las pocas fotos que le tomaron a Paloma Cuevas en Buenos Aires Grosby Group

Esta tarde, en Intrusos en el espectáculo, repasaron la historia de amor de Luis Miguel y española Paloma Cuevas, la diseñadora de modas que no lo deja ni a sol ni a sombra y que voló con él hasta Buenos Aires para acompañarlo en el inicio de su gira, aunque no se los pudo ver aún juntos y pese a que alrededor de la pareja sobrevuela un halo de misterio. “Paloma está en Argentina, está en el Faena con él y está con sus hijas”, confirmó Maite Peñoñori, y agregó con picardía: “¿Te pensás que justo a Argentina lo iba a dejar venir solo?”.

Según repasaron, los padres del cantante y la exmodelo eran amigos y por eso Luis Miguel y Paloma se conocen desde chicos e incluso se criaron juntos. Ya de grandes, cuando Luis Miguel formó pareja con la actriz Aracely Arámbula y la diseñadora con Enrique Ponce, el torero más famoso de España, pasaban mucho tiempo juntos. De hecho, el cantante eligió a Ponce para ser el padrino de uno de sus hijos. Por esa fuerte amistad es que, cuando trascendió la historia de amor entre Micky y Paloma, muchos vieron el encuentro como una traición.

Luis Miguel y Paloma Cuevas pasaron juntos sus vacaciones de Semana Santa G3/The Grosby Group

Invitado a Intrusos, el periodista Maxi Lumbia dio más detalles del romance. Luego de explicar que el cantante este último tiempo protagonizó muchos cambios a nivel estético y que eso es en parte influencia de Paloma, explicó que la empresaria también influyó en su carácter y en la relación de Micky con los fans y con la prensa: hoy en día se muestra mucho más sonriente.

Sobre la supuesta “traición”, repasó que tanto Luismi y Arámbula como Cuevas y Ponce vivieron durante un tiempo en España y se visitaban asiduamente. “Aracely está indignada, sobre todo porque él no le está pasando la cuota alimentaria a los niños hace un tiempo y tampoco los ve”, agregó, como un comentario aparte. Luego, habló del mito que sobrevuela sobre las versiones que indican que entre Paloma y el artista sucedió algo mientras estaban casados.

Enrique Ponce y Paloma Cuevas en una postal de 2016 Getty Images - WireImage

Luego de que Guido Zaffora repasara que fue Luismi quien consoló a Paloma cuando Cuevas la dejó por otra mujer y que en ese momento Paloma lo vio con otros ojos, el periodista invitado reveló que el romance de su ex no le cayó nada bien a Cuevas. “El torero lo toma como una traición. Dicen que no le cayó nada bien porque es el padrino de su hijo”, explicó. Por el lado de Aracely, explicó que además del reclamo judicial está enojada porque no ve a sus hijos, pero sí “lleva a las hijas de Paloma Cuevas a la escuela”.

Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel y madre de sus dos hijos más pequeños Getty Images

“Se dice que él siempre estuvo enamorado de Paloma. Al entorno más cercano le decía que era una bellísima mujer, por eso muchos creen que por ahí pudo haber pasado algo previamente”, explicó Lumbia y agregó: “Puede haber casamiento en breve, algo que ninguna mujer logró”. De inmediato contó que le gusta vivir en Miami, que recuperó el piso que tenía y que tuvo que vender cuando estuvo en quiebra y que lo compró por el doble del monto que lo compró la primera vez.

