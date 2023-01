La vida del congresista estadounidense George Santos en Brasil: de drag queen a un nombre ficticio

escuchar

El nombre del congresista George Santos suena hace días con fuerza por sus afirmaciones fraudulentas sobre sus credenciales universitarias, la confusión sobre sus supuestos orígenes judíos, y recientemente por sus versiones sobre la historia de su madre en el atentado de las Torres Gemelas. Antes de ganar las elecciones, en noviembre pasado, el entonces candidato se presentó como la imagen viva del ‘sueño americano’ y de las minorías: una persona homosexual, hijo de inmigrantes brasileños que llegó a lo más alto de Wall Street e inició su carrera política. Esa biografía fue tan impresionante como efímera.

La narrativa que Santos había dado sobre su vida comenzó a caer en diciembre pasado, producto de una investigación de The New York Times, por la que admitió que gran parte de su discurso era inventado. No obstante, se negó a dimitir. Desde entonces, las revelaciones siguen surgiendo. La última fue la de su vida como transformista, o drag queen, de la que informó la agencia Reuters.

De acuerdo con las dos fuentes de la agencia informativa, Santos compitió como drag queen en concursos de belleza brasileños hace 15 años. Una artista brasileña de 58 años, que usa el nombre de Eula Rochard aseguró haber sido amiga del actual congresista mientras se travestía, en 2005, en el primer desfile del orgullo gay en Niterói, suburbio de Río de Janeiro. Según su testimonio, luego Santos compitió en un concurso de belleza drag de esa ciudad.

La otra fuente aseguró que conocía al político y que éste había participado en concursos de belleza de drag queens, además de que aspiraba a ser Miss Gay Río de Janeiro. En respuesta, Santos compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que negó estas versiones: “La obsesión más reciente de los medios de comunicación de que soy una drag queen, o que actué como una, es categóricamente falsa. Los medios continúan haciendo afirmaciones escandalosas sobre mi vida mientras trabajo para obtener resultados. Esto no me distraerá ni me desconcertará”, escribió.

George Santos responde a las presuntas revelaciones a través de su cuenta de Twitter @Santos4Congress

Santos se convirtió en el primer republicano abiertamente homosexual en lograr un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU., pero también se posicionó de forma contradictora en algunos temas. Por ejemplo, respaldó el proyecto “no digas gay” de Florida, que prohíbe que se aborde la identidad de género y orientación sexual en las escuelas.

La tormenta parece agitada para el congresista, dado que varios legisladores de la oposición le han pedido que renuncie a su cargo. Se enfrenta además a diferentes investigaciones por posibles violaciones en la financiación de su campaña y acerca de las mentiras en su discurso electoral. A pesar de los señalamientos, no desiste. Incluso fue asignado a dos comités en la Cámara de Representes esta semana, uno relacionado con las pequeñas empresas y otro con temas de ciencia.

¿Quién decía ser George Santos?

De acuerdo con su biografía de campaña, que sufrió modificaciones recientes, Santos es un estadounidense nacido en Queens, Nueva York. Decía que sus abuelos habían huido de la persecución judía en Ucrania, se habían establecido en Bélgica y luego vuelto a escapar por la Segunda Guerra Mundial, antes de establecerse definitivamente en Brasil. Sus padres, después, habían emigrado a Estados Unidos en busca del famoso ‘sueño americano’.

También indicaba que Santos era un graduado del Baruch College, de Nueva York, y que después había llegado a las grandes ligas de Wall Street. Se destacaba que era dueño de 13 propiedades y que su madre, presuntamente trabajadora del World Trade Center, había estado -y sobrevivido- en el atentado a las Torres Gemelas.

No obstante, el 19 de diciembre pasado, The New York Times reveló que el representante había inventado casi todo su currículum. El destacado periódico descubrió que no se había graduado de esa universidad, ni trabajado en las prestigiosas compañías financieras de las que presumía. Además, se informó que había sido acusado por fraude de cheques en Brasil.

Los medios que lo investigaron tampoco hallaron pruebas de sus raíces judías, o de sus familiares presuntamente refugiados del Holocausto, por lo que los alcances entre la realidad y la ficción parecen difusos. En respuesta, en una gira de prensa el 26 de diciembre pasado, Santos admitió haber inventado algunos detalles de su currículum. No obstante, rechazó los informes del medio neoyorquino sobre su historial en Brasil: “No soy un criminal”, declaró en ese momento.

Si bien las revelaciones continúan, hay algunos hechos que se han comprobado: Santos, que derrotó por escaso margen al demócrata Robert Zimmerman, es hijo de inmigrantes brasileños y fiel partidario de Donald Trump.

Entre otras de las acusaciones en su contra, algunos señalaron que creó una página de GoFundMe y recaudó 3000 dólares para pagar la cirugía de un perro sin hogar, pero nunca destinó realmente el dinero a esa causa. El político respondió sobre este tema hace algunas horas, y también lo negó.

George Santos responde a las presuntas revelaciones a través de su cuenta de Twitter @Santos4Congress

“Los reportes de que he dejado morir a un perro son alarmantes y enfermos. Mi trabajo con causas de animales fueron una ardua tarea de amor. Durante las pasadas 24 horas he recibido muchos mensajes de apoyo e imágenes de perros a los que ayudé con el correr de los años. ¡Estas distracciones no me detendrán!”, tuiteó.

