Pamela Gregan, una expastora estadounidense de 67 años, dejó Tucson, Arizona, en febrero de 2022 para jubilarse en Portugal, en São Miguel, la isla más grande de las Azores. Nunca había visitado el lugar y lo eligió tras ver videos en YouTube, según relató a CNN. Llegó con cuatro familiares mediante una visa D7, que otorga residencia a extranjeros con ingresos pasivos, porque le preocupaba el costo de sus medicamentos en Estados Unidos. Casi cinco años después, tras la muerte de su esposo y de su madre en 2024, vive sola y se mantiene con su pensión del Seguro Social.

Por qué una jubilada con una enfermedad crónica eligió las Azores

De acuerdo con la entrevista, Gregan tiene inmunodeficiencia común variable (IDCV), una afección que reduce los anticuerpos protectores en la sangre. Antes de elegir destino, comprobó que la familia cumplía los requisitos de la D7. Luego encontró por casualidad un video sobre las Azores.

La familia se instaló en Vila Franca do Campo. Su esposo, Bentley, sufría insuficiencia hepática y murió en enero de 2024. Su madre, Helen, falleció en noviembre de ese mismo año.

Desde septiembre de 2025, Gregan vive en una casa con vista al mar en Água d’Alto, y su hija y nieta se mudaron por separado. No volvió a Estados Unidos desde 2022 y complementa su pensión con la venta de arte textil y acuarelas. Ella misma reconoce una brecha de ingresos con los habitantes locales: el salario mínimo de las Azores es de 966 euros mensuales en 2026, según un boletín del estudio jurídico Pérez-Llorca.

Cuántos beneficiarios del Seguro Social viven en Portugal y en México

En diciembre de 2025, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) registraba 15.706 beneficiarios residentes en Portugal, según su Suplemento Estadístico Anual 2026. De ellos, 12.185 eran trabajadores jubilados. En diciembre de 2018 eran 12.774, de acuerdo con la edición 2019 del mismo informe.

São Miguel es la isla más grande de las Azores, Portugal National Geographic/iStock

En siete años, el total creció un 23% y el de jubilados, un 29%. La SSA cuenta a los beneficiarios por país de residencia y no por nacionalidad. Por eso, la cifra incluye a portugueses que trabajaron en Estados Unidos y regresaron a su país.

Un cálculo a partir de los pagos totales informados por la SSA para diciembre de 2025 muestra el contraste con México:

En México residían 60.395 beneficiarios, que cobraron en promedio unos 1012 dólares mensuales.

En Portugal, el promedio por beneficiario fue de unos 1312 dólares.

Qué deben revisar los jubilados en EE.UU. antes de cobrar su pensión en el exterior

Según la guía de la SSA sobre pagos fuera de Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses pueden seguir recibiendo sus pagos en el exterior mientras sigan siendo elegibles. En cambio, a los no ciudadanos, incluidos los residentes permanentes, se les suspenden los pagos tras seis meses calendario completos fuera del país, salvo que cumplan alguna excepción.

En Portugal, el promedio por beneficiario del Seguro Social es de unos 1312 dólares Facebook Seguro Social / Unsplash

La atención médica es otro punto clave para quienes siguen tratamientos crónicos. De acuerdo con Medicare, el programa en general no cubre la atención médica fuera de Estados Unidos. Sus planes de medicamentos tampoco pagan recetas compradas en otro país.

La D7 exige demostrar ingresos regulares calculados sobre el salario mínimo portugués, según la regla que publica la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA, por sus siglas en portugués):

El solicitante principal debe acreditar el 100% del salario mínimo, fijado en 920 euros mensuales para 2026, según la Dirección General del Empleo y las Relaciones Laborales.

Cada adulto adicional suma el 50% de esa cifra, y cada hijo o dependiente, el 30%.

Ese umbral se ajusta cuando cambia el salario mínimo. El acuerdo tripartito que firmó el gobierno portugués en 2024 prevé aumentos anuales de 50 euros hasta alcanzar 1020 euros en 2028, según un análisis del estudio Fieldfisher.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.