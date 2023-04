Las antiguas monedas de dólar que pueden valer millones

escuchar

Algunas monedas de baja denominación, como las de un dólar, podrían alcanzar precios exorbitantes muy alejados de ese valor gracias a sus características, tales como la condición, demanda, año, material, entre otras. A continuación, algunas de las más valiosas.

Dólar Liberty Seated 1870-S

Esta moneda de un dólar coincide con la misma emisión de los dólares de oro y los centavos de 1870-S. Debido a su escasa producción, se conocen 12 ejemplares hasta el momento y solo nueve de ellos estuvieron en circulación, según confirmó la casa de subastas Heritage Auctions.

Dólar Liberty Seated 1870-S PCGS

Una de estas antigüedades se vendió en enero de 2016 en una subasta exclusiva en Tampa. La mayor venta de esta moneda ocurrió en 2003, según The Standard for the Rare Coin Industry (PCGS).

Vendido por: US$1.092.000

Dólar de “corta duración” de 1885

Según Numismatic Guaranty Company (NGC), el dólar de 1885 es una de las monedas subastadas con mayor precio en la historia. La mayor oferta ocurrió en 2019, en Florida. Hasta el momento, se han identificado solo cinco ejemplares. Para identificarla es importante conocer su historia: se acuñaron alrededor de 35 millones de ejemplares en la década de 1870 para su comercio en Asia, pero al no cumplir con las expectativas, se convirtieron en un problema de circulación.

Pese a que la acuñación de las emisiones de circulación se detuvo en 1878, las pruebas continuaron produciéndose hasta 1885.

Dólar de “corta duración” de 1885 NGC

Los dólares tienen el mismo diámetro y contenido de plata que el Seated Liberty Dollar, con una figura de la Libertad sentada en el anverso y un águila en el reverso.

Vendido por: US$3.960.000

Otras dos monedas de este tipo fueron subastadas por más de un millón de dólares.

Dólar de 1794-1795

El ejemplar fue diseñado por Robert Scott en Philadelphia. De acuerdo con el NGC, las impresiones por la Casa de la Moneda estaban “incompletas”, dado que no contaban con lo necesario para hacer monedas de este tamaño. Este “error” solo fue evidente en 1758 monedas.

Dólar de 1794-1795 PCGS

“Estas piezas son característicamente débiles a la izquierda en ambos lados, lo que sugiere que los troqueles no eran absolutamente paralelos entre sí”, detallaron expertos. Una moneda de este tipo podría valer de US$57.500 a US$9.750.000 en el mercado abierto y de acuerdo a sus condiciones.

Vendida por: US$6.600.000

Dólar de 1804

Se trata de uno de los ejemplares “más raros y populares en Estados Unidos”. Existen solo un total de 15 ejemplares de esta antigüedad y se dividen en tres clases de monedas impresas en distintos años, según detalla PCGS. Para identificarla, es indispensable saber:

Clase I: fueron fabricadas alrededor de 1834, tienen bordes con letras y les falta un hoyo de óxido en el campo justo a la izquierda de la hoja superior de la rama de olivo.

Clase II: se imprimieron después de 1857 y solo se conoce uno hasta el momento. Tiene un borde liso.

Clase II: también se fabricaron después de 1857, pero tienen bordes con letras y un hoyo de óxido en el mismo lugar que los de la Clase I.

Vendida por: US$7.680.000

Dólar de 1804 PCGS

Otras monedas de un dólar valiosas

Dólar Susan B. Anthony de 1999-P

Se trata de una de las monedas más buscadas por los coleccionistas. En diciembre de 2022 se vendió un ejemplar en miles de dólares debido a un error de acuñación.

De acuerdo con los expertos, esta moneda es “muy poco probable de encontrar”, aunque si alguien logra el hallazgo, puede beneficiarse de una buena recompensa.

Vendida por: US$11.700 dólares

Dólar “peace” de 1922

Hasta el momento, los especialistas de la numismática solo han reconocido alrededor de 20 ejemplares de esta moneda de un dólar, por lo que está catalogada como “extremadamente rara” y podría valer miles.

Para poder distinguir esta moneda de prueba, los especialistas de NGC Coin Explorer detectaron que la parte superior de la letra “E” en “WE” está sobre la letra “W”. Asimismo, la base de la “S” es más ancha que la de las monedas comunes. Esta cara muestra a Lady Liberty de perfil izquierdo, la frase “In God We Trust” y el año de acuñación en la parte inferior.

Vendida hasta en US$458.250

