Era su tercer vuelo, hizo un aterrizaje de emergencia y dejó boquiabiertos a los testigos

El pasado viernes 24 de marzo, una estudiante de piloto hacía su tercer viaje al frente de una aeronave. Había despegado del Aeropuerto Internacional del Condado de Oakland, en Michigan, EE.UU., cuando fue sorprendida por un mensaje en su radio, en el que le avisaban que la llanta delantera de su avión se había desprendido. La principiante no supo cómo reaccionar, hasta que un piloto veterano salió al rescate y le dio instrucciones para aterrizar sana y salva.

Taylor Hash, de 21 años, recordó que antes de emprender ese vuelo había comprobado que todo estuviera bien, tanto en el interior como en el exterior de la aeronave. “Me subí al avión, encendí el motor, llamé por radio y pedí autorización para rodar hasta la pista. Todo estaba perfectamente bien”, le dijo a Fox.

No obstante, otro piloto, que se preparaba para despegar, notó una falla. Así, se comunicó al control de tráfico aéreo, donde lo pusieron directamente en contacto con la joven. “Diamond 8 Charlie, perdiste la rueda delantera del engranaje de la nariz en la rotación”, le informó.

La joven tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia luego de que se desprendiera una llanta de su avión

La piloto novata no supo qué hacer luego de ese aviso; ni siquiera logró dar una respuesta. “Definitivamente fue el momento más aterrador que he tenido, probablemente, en toda mi vida”, aseguró en declaraciones posteriores. Su preocupación fue captada por Chris Yates, un piloto veterano que se convirtió en su ángel de la guarda. “Taylor, este es Chris, el nombre de mi hija es Taylor y yo le enseñé a volar. Vamos a estar bien”, la tranquilizó de inmediato a través del radio.

La principiante recordó que este mensaje fue todo lo que necesitó en ese momento: “Tener a alguien que conversara conmigo y que no sea tan formal con el lenguaje de la aviación fue relajante, perfecto”.

Cómo fue el aterrizaje de emergencia

Yates le dio a la chica un paso a paso para aterrizar sin la rueda. Para aligerar su tensión, el veterano piloto la alentó en todo momento: “Todo marcha bien; lo estás haciendo muy bien”. Al mismo tiempo, le dio instrucciones técnicas. “Cuando aterrices, solo quiero que la palanca esté completamente hacia atrás. Vas a sujetar esa palanca con todas tus fuerzas”.

Hash logró rodear el aeropuerto, hizo una aproximación baja y finalmente tocó tierra. La joven declaró para ABC 7 que su avión pudo haberse accidentado si Yates no la hubiera auxiliado.

La joven asegura que no dejará de volar tras el percance Facebook/Taylor Hash

A pesar de estos momentos caóticos, aseguró que volverá a volar. “Cuando estaba en el aire me dije a mí misma que no volvería a hacer esto, pero tan pronto llegué al suelo, me di cuenta de que todo estaba bien. Supe que estoy destinada a hacerlo”. En declaraciones para Today, aseguró que si pudo manejar esa situación, podrá con cualquier otra cosa que falle en un vuelo futuro.

El percance convirtió a Hash y Yates en grandes amigos, y ambos ya planean reunirse para volar juntos. Los pilotos también dieron crédito de la hazaña al controlador del tráfico aéreo, quien les permitió tener comunicación en todo momento. La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) investiga el incidente.

