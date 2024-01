escuchar

Debido al gran interés que las dietas y estilos de vida han ganado entre la población en los últimos años, The Harris Poll, en conjunto con US News & World Report, hizo una clasificación sobre las Mejores Dietas para 2024. En la búsqueda de hacer un ranking más preciso, un panel de expertos en salud de gran prestigio se involucró en el análisis. En la edición, se examinaron un total de 30 planes alimenticios, algunos de ellos muy populares, como el mediterráneo. Estas son las dietas aprobadas por los especialistas.

La dieta mediterránea fue clasificada como la mejor por séptimo año consecutivo. Este estilo de vida se caracteriza por su enfoque en la calidad de la comida, en lugar de centrarse en un solo nutriente o grupo de alimentos. Además, promueve el consumo diario de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, aceite de oliva, hierbas y especias, todo libre de aditivos. Los especialistas consideraron que es de gran ayuda para las personas que enfrentan problemas relacionados con el metabolismo, como la diabetes. A su vez, tendría buenos efectos para el corazón y los huesos y está catalogada como la dieta más fácil de seguir.

“Las dietas que eliminan muchos alimentos, tienen reglas complicadas o requieren una gran dependencia de batidos y sustitutos de comidas muy procesados, no obtienen buenos resultados en nuestras clasificaciones”, contó Gretel Schueller, editora de salud de US News, a Fox News: “A la gente le cuesta mantenerlos a largo plazo”.

La dieta mediterránea es el mejor plan alimenticio del año, según expertos Unsplash

El ranking elaborado por los especialistas abarca varias categorías, desde las dietas más sencillas de cumplir hasta las que son las mejores para bajar rápido de peso y las aptas para todas la familia. “Cada persona tiene consideraciones y objetivos de salud únicos; hay muchas dietas para elegir, y es difícil saber cuáles funcionarán mejor para usted”, afirmó Schueller: “Es por eso que US News hace el trabajo preliminar para sus usuarios, reuniendo aportes de expertos médicos y en nutrición reconocidos a nivel nacional”.

Las cinco mejores dietas para 2024

Dieta Mediterránea : plantea una gran diversidad de alimentos y está equilibrada en grasas y carbohidratos de buena calidad.

: plantea una gran diversidad de alimentos y está equilibrada en grasas y carbohidratos de buena calidad. Dieta DASH : su objetivo es mantener la presión arterial en buenos niveles y fue diseñada por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos.

: su objetivo es mantener la presión arterial en buenos niveles y fue diseñada por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos. Dieta MIND : es una combinación de la DASH y la mediterránea. Se centra en el cuidado del cerebro y evita las enfermedades neurodegenerativas.

: es una combinación de la DASH y la mediterránea. Se centra en el cuidado del cerebro y evita las enfermedades neurodegenerativas. Dieta de Mayo Clinic : es un plan de 12 semanas que destaca las verduras, frutas y cereales integrales.

: es un plan de 12 semanas que destaca las verduras, frutas y cereales integrales. Dieta Flexitarista: combina la alimentación vegana y la carnívora, pero dando preferencia a los vegetales sin ser tan restrictiva.

Otros planes alimenticios que también están en la lista de los mejores son Weight Watchers, la dieta volumétrica y la dieta antiinflamatoria del Dr. Weil, la cual, considera las proteínas magras, las verduras con alta fibra y grasas saludables y deja fuera los alimentos procesados.

Los mejores planes alimenticios no son restrictivos, según expertos Unsplash

Estas dietas se agruparon en categorías específicas, cuyas necesidades van dirigidas a personas con problemas detallados y para quienes tienen otros intereses:

Las mejores dietas para bajar de peso de 2024

WeightWatchers

Dieta mediterránea

Dieta volumétrica

Las mejores dietas para los huesos y articulaciones

Dieta mediterránea

DASH

Dieta flexitariana

Los mejores programas

Weight Watchers

Dieta de Mayo Clinic

Dieta Noom

Los mejores planes familiares

Dieta mediterránea

Dieta flexitariana

DASH

Las mejores dietas para el corazón

Dieta mediterránea

DASH

Dieta Ornish: prefiere los alimentos de origen vegetal y evita grasas, carbohidratos refinados y las proteínas animales

Las mejores dietas basadas en plantas

Dieta flexitariana

Dieta mediterránea

Dieta vegana

El ranking de las mejores dietas del 2024 siguen una metodología de US News y The Harris Poll, los cuales, consultaron las evaluaciones de 43 panelistas expertos, como médicos, nutricionistas registrados, epidemiólogos nutricionales e investigadores académicos. No obstante, es importante siempre consultar con un especialista cada caso específico antes de comenzar cualquier régimen.

LA NACION