Las declaraciones de Belinda que desataron la polémica: desde Nodal hasta su récord sin bañarse

Belinda se encuentra en la cúspide de su carrera y en medio de la promoción de la serie Bienvenidos a Edén. Desde que terminó su relación con Christian Nodal, la cantante está debajo de los reflectores y cualquier declaración o entrevista que haga se vuelve titular en muchos medios de comunicación. Esta ocasión no fue la excepción, ya que se sinceró por primera vez sobre cómo había sido su ruptura con el mexicano y además dio algunos otros detalles privados, como cuántos son los días que más ha durado sin bañarse.

Ya había planes de boda entre los Nodeli, como llamaban a la pareja en México, pero tuvieron algunas razones por las cuales decidieron terminar el compromiso. Desde ese momento, Belinda se mantuvo en silencio y nunca habló sobre su expareja. Fue hasta ahora que concedió una entrevista para Vogue España, en la que dijo que se arrepentía de haber hecho tan pública su relación.

Quien da vida al personaje de África en la serie de Netflix fue cuestionada sobre si se arrepentía por haber expuesto la intimidad de su relación tan abiertamente, a lo que ella respondió que sí: “Pues claro, cien por ciento. No lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, por haber expuesto ese tema como lo hice”, señaló.

La ruptura de Belinda y Christian Nodal fue polémica (Crédito: El Universal Mx)

A pesar de esto, Belinda consideró que la vida está llena de errores y que no puede hacer más que seguir adelante. Una de las frases que más ha recorrido las redes sociales es la que acepta que se equivocó brutalmente: “Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon ahí que la cagué en todos los aspectos”, fueron las contundentes declaraciones de la famosa.

Y es que hay que recordar que desde aquella polémica separación, Christian Nodal ha incluso filtrado conversaciones que tenía con ella, las cuales le han generado oleadas de malos comentarios. No obstante, la española-mexicana se ve bastante recuperada y dispuesta a despegar su carrera.

Belinda reveló cuántos días pasó sin bañarse

También durante su gira de medios para promocionar Bienvenidos a Edén, la cantante reconoció que ha estado hasta tres días sin darse una ducha. Esto generó todo tipo de comentarios en las redes sociales e incluso sus seguidores se dijeron sorprendidos por la cantidad de tiempo que pasó sin tocar una gota de agua.

Belinda es una de las protagonistas de Bienvenidos a Edén Netflix

Y, aunque ella inmediatamente aclaró que no le gusta estar sin bañarse, los usuarios de redes sociales no la perdonaron con las críticas, ya que además no aclaró el motivo por el cual no se bañó, además de que fue una respuesta a una pregunta de su entrevistador. “Menos mal que no le gusta estar sin bañarse”, fue uno de los comentarios que se leyó en Internet.

Finalmente, muchos twitteros, instagrameros y hasta tiktokeros se dijeron confundidos porque, por un lado, reveló que no se bañó en tres días, pero otro declaró que no le gustaba permanecer sucia. Así que lanzaron comentarios como estos: “Belinda siempre tan incoherente”, “He estado sin bañarme tres días máximo. No me gusta estar sin bañarme; el colmo, nadie entiende lo que dice”, reclamaron.