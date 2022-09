Las explosivas declaraciones de la instructora de yoga de Adam Levine: “Hombres depredadores, los conocemos bien”

Adam Levine se ha visto envuelto en una de las polémicas más grandes de su carrera por la supuesta infidelidad que le cometió a su esposa Behati Prinsloo con la modelo Sumner Stroh y con otras mujeres que de a poco comenzaron a brindar sus testimonios.

Entre ellas, se encuentra su exinstructora de yoga, Alanna Zabel, quien también reveló algunas actitudes inapropiadas y aseguró que el cantante la trató como “una basura usada”.

Zabel habló sobre su relación con el líder de Maroon 5 y afirmó que eran muy buenos amigos, hasta que él le envió un mensaje que en ese entonces le causó un problema grave con su novio. Lo hizo a través de sus redes sociales y el relato fue recogido por medios como el Daily Mail y Page Six. Allí contó que ella fue su profesora de yoga de 2007 al 2010, fecha en que ocurrió aquella situación, pero que nunca lo había querido mencionar hasta ahora, cuando vio lo ocurrido con Stroh.

“Cuando descubrí que Adam le había preguntado a esta influencer (Sumner) si podía nombrar a su bebé como ella, lo vi bajo una luz completamente diferente y decidí que finalmente era hora de compartir esto”, explicó.

Ella es Alanna, la maestra de yoga de Adam Levine @aziamyoga/Instagram

“Los amigos no se tratan como basura usada y así me trató a mí”, fue la frase con la que comenzó su testimonio, en el que acusó a Adam de haberle enviado un mensaje sugerente que decía: “Quiero pasar el día desnudo contigo”. En ese momento ella pensó que se había tratado de un error y que en realidad se lo había querido mandar a su pareja, pero luego descubrió que no fue así.

El conflicto entre Adam Levine y su maestra de yoga

Al momento en que el estadounidense le envió el mensaje, Alanna se preparaba para salir de gira con Maroon 5 durante tres meses. Sería la instructora de todos los músicos, pero al no obtener la respuesta deseada, Levine eliminó todo contacto con ella y la despidió: “No se trata de una historia de amor o de un texto obsceno, se trata de ser un ser humano decente”, dijo la mujer.

Segun su relato, el cantante jamás se disculpó, lo cual ella interpretó con que en realidad no se trató de una confusión. Además, Zabel lo consideró una traición porque él sabía que su novio era bastante agresivo y de hecho, al descubrir el mensaje la tomó salvajemente de la muñeca.

El último posteo de Alana sobre el caso de Adam Levine @aziamyoga/Instagram

“Él me ignoró durante un momento profundamente angustiante... Sabía por lo que estaba pasando con mi entonces novio que se volvió abusivo y en lugar de responder a mi mensaje de texto, simplemente me despidió”, puntualizó.

Por último, la mujer volvió a utilizar su cuenta de Instagram para dejar bien claro que no dio a conocer esta información en busca de “fama”. “Si quisiera mis 15 minutos de fama, lo habría hecho público hace mucho tiempo... No trates a las mujeres como si fueran desechables ni pienses que su valor se basa únicamente en su apariencia. Y por el amor de Dios, que sea un modelo a seguir para sus niñas”, dijo la instructora.

En su último posteo, concluyó: “No soy fan de Adam Levine, por mi experiencia personal. En definitiva se trata de otro tipo que hace “sexting” (”envía mensajes obscenos”) mientras está casado. Nada nuevo bajo el sol. Hombres depredadores, los conocemos bien. Le deseo que mejore. Y no crean todo lo que lean sobre mí”, remató.