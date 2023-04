Las imágenes satelitales de la NASA que muestran un impresionante antes y después en Sierra Nevada

escuchar

A inicios de abril, la NASA compartió fotografías satelitales que muestran que la Sierra Nevada, en California, quedó cubierta de una cantidad histórica de nieve. El fenómeno ha llamado la atención de los expertos, dado que en los últimos tres años la zona había tenido poca presencia de nevadas. Esto fue provocado por las precipitaciones de los ríos atmosféricos que cubrieron la cordillera de California. Entre algunos de los efectos reportados en el estado, se encuentran la ruptura del acueducto de Los Ángeles y el resurgimiento del lago Tulare, en el valle del río San Joaquín.

Los investigadores de la NASA explicaron en un comunicado que muchas partes del centro de California recibieron el 200% o más de las precipitaciones que se esperaban para el presente año hidrológico, que comenzó en octubre de 2022. Desde entonces, 11 ríos atmosféricos cayeron en el sur de la Sierra Nevada, lo que representa más del doble de lo que se preveía.

“Este año no solo fue húmedo, también inusualmente frío”, detalló Noah Molotch, hidrólogo del Institute of Arctic and Alpine Research (Instaar, por sus siglas en inglés) y del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Por su parte, miembros del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) informaron que desde 1978-1979 no se presentaban temperaturas tan bajas en algunas partes de la costa central. Por el inusual frío también se produjeron las condiciones idóneas para las grandes cantidades de nieve que prevalecen en las montañas de la Sierra Nevada.

Cada dos semanas, Molotch y sus colegas del Instaar capturaban fotografías satelitales para analizar el crecimiento de la capa de nieve. El pasado 1 de abril se confirmó que la temporada había tenido un importante auge luego de que se registrara la presencia máxima de nieve en la sierra. “Esta es la mayor cantidad de agua nieve que hemos visto en Sierra Nevada desde que comenzó nuestro registro, en el 2000″, señaló Molotch. Así lo muestran las fotografías satelitales capturadas el 6 de abril, que fueron contrastadas con las del año pasado.

En 2022, las fotografías satelitales mostraban que la nieve era escasa en la región NASA/Earth observatory

Por su parte, Karla Nemeth, directora del Departamento de Recursos Hídricos de California (DWR por sus siglas en inglés), resaltó en un comunicado que el clima en el estado cada vez era más extremo. “Después de los tres años más secos registrados, el DWR pasó rápidamente a responder a las inundaciones y pronosticar el próximo deshielo (de la Sierra Nevada). Hemos brindado asistencia a comunidades que hace solo unos meses enfrentaban una severa sequía”.

Para 2023, un diluvio de ríos atmosféricos provocó numerosas nevadas en la región, lo que ocasionó un aumento de la capa de nieve

¿Por qué es importante la presencia de nieve en la Sierra Nevada?

La nieve que cae en Sierra Nevada cada invierno es una reserva natural que se derrite lentamente y abastece algunos ríos en primavera y verano. Por lo regular, la capa helada representa aproximadamente el 30% del suministro de agua en California. En 2023, se ha tenido que liberar agua de los embalses debido a que ya están llenos y aún necesitan espacio para más nieve que se derretirá.

A pesar de que las lluvias y nevadas han sido prometedoras, es necesario más de un año húmedo para que California se recupere de los últimos tres, considerados como “los más secos jamás registrados en la historia del estado”, según detalla el sitio web del California Water Watch. Muchas zonas rurales continúan con problemas de abastecimiento, sobre todo las que dependen de suministros subterráneos, que se agotaron debido a la prolongada sequía.

