Trump se prepara para gobernar sin el Congreso y resistir las investigaciones demócratas si pierde las elecciones

WASHINGTON.- La Casa Blanca del presidente Donald Trump pasó meses preparándose para una posible toma del control del Congreso por parte de los demócratas, desarrollando planes para seguir impulsando partes importantes de su agenda a través del poder ejecutivo mientras se prepara para las investigaciones a su administración, según un funcionario de la Casa Blanca y dos personas familiarizadas con los planes.

Altos funcionarios, entre ellos el subjefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought, han estado trabajando con la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca desde abril para identificar acciones ejecutivas sobre inmigración, aranceles, costos de vivienda y gasto federal que Trump podría llevar a cabo sin la aprobación del Congreso, dijeron las tres personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

El asesor legal de la Casa Blanca, Will Scharf, y su equipo también están analizando “qué puede hacer Trump legalmente por su cuenta, dónde podría sobrepasar los límites de su autoridad y cómo defender esas decisiones en los tribunales”, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump junto al secretario de despacho de la Casa Blanca, Will Scharf Evan Vucci - AP

Esta planificación pone de manifiesto una paradoja de las elecciones de mitad de mandato del martes: si los demócratas obtienen el control del Congreso, podrán investigar a Trump, bloquear leyes y limitar sus prioridades de gasto. Sin embargo, Trump conservaría una amplia autoridad ejecutiva sobre el comercio, la política exterior y la burocracia federal, autoridad que ya ha ejercido con vehemencia durante su segundo mandato.

Si los republicanos pierden el control del Congreso, Trump dijo que espera poder vetar proyectos de ley durante “uno o dos meses” antes de llegar a acuerdos con los demócratas.

“Supongo que me convertiré en el señor veto”, dijo Trump al podcast Pod Force One del New York Post en un extracto de la entrevista publicado el domingo. “Y luego, en algún momento, probablemente llegaremos a acuerdos”.

Donald Trump en un mitin en Ohio ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los demócratas necesitan obtener cuatro escaños más en la Cámara de Representantes y en el Senado para revertir las estrechas mayorías republicanas de 218-214 y 53-47, respectivamente. Las encuestas de opinión dan como favorito a los demócratas para ganar la Cámara, mientras que el resultado en el Senado aún está por definirse.

Durante el último mes, Trump celebró mítines por todo el país intentando preservar el control republicano del Congreso, incluso mientras sus asesores se preparan en privado para un panorama político muy diferente en 2027.

La Casa Blanca rechazó la posibilidad de derrotas republicanas y acusó a los medios de comunicación de promover una narrativa falsa.

“Esta administración y los republicanos sensatos seguirán asegurando nuestras fronteras, restableciendo la ley y el orden, devolviendo más dinero a los bolsillos de los estadounidenses que trabajan duro y logrando victorias para el pueblo estadounidense”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis.

Más aranceles y menos visas

Entre las medidas ejecutivas que se están considerando se encuentran nuevos aranceles a las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas, normas más estrictas sobre visados ​​para estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales, y medidas destinadas a reducir los costos de la vivienda y la construcción, según declaró un funcionario de la Casa Blanca.

Según una persona con conocimiento de los planes, las agencias federales presentaron propuestas y revisiones legales de las medidas que la administración podría tomar unilateralmente.

El presidente Donald Trump junto al director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russel Vought Evan Vucci - AP

Vought, cuya Oficina de Administración y Presupuesto de EE.UU. supervisa el gasto federal, está examinando qué prioridades pueden seguir adelante utilizando el dinero ya asignado por el Congreso, según dos de las fuentes.

Según indicaron, también quiere modificar las normas federales sobre subvenciones para dar a los funcionarios designados políticamente una mayor influencia en qué programas gubernamentales reciben dinero de los contribuyentes, lo que podría otorgar a la Casa Blanca más poder sobre el gasto federal sin necesidad de la aprobación del Congreso.

Trump fue informado sobre los preparativos y participó en las conversaciones al respecto, según declaró un funcionario de la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó qué tan cómodo se sentiría Trump gobernando mediante la autoridad ejecutiva bajo un Congreso demócrata, una de las personas respondió: “Muy cómodo”.

Gobernar sin el Congreso

Desde que regresó al cargo en enero de 2025, Trump ya puso a prueba el alcance del poder presidencial, utilizando la autoridad ejecutiva para imponer aranceles generalizados, intensificar la aplicación de las leyes de inmigración, reducir la plantilla federal y perseguir objetivos de política exterior, incluida la guerra contra Irán, sin la aprobación del Congreso ni nuevas leyes.

Una excepción importante fue el enorme paquete de recortes de impuestos y gastos de Trump, que fue aprobado por el Congreso controlado por los republicanos y promulgado por el presidente en julio de 2025.

“En los últimos dos años, el presidente Trump básicamente ha ignorado al Congreso y ha intentado hacer todo lo posible mediante órdenes ejecutivas y el uso del poder ejecutivo”, dijo Nathan Gonzales, editor de Inside Elections, que ofrece análisis políticos no partidistas. “Creo que solo continuará si hay mayorías demócratas”.

Trump ha invocado repetidamente estados de emergencia nacional para ampliar su capacidad de actuar sin necesidad de nuevas leyes. El Congreso puede votar para poner fin a dichas emergencias, pero Trump podría vetar tal medida, requiriendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular su veto.

La administración Trump lleva meses analizando alternativas para esquivar el posible control legislativo demócrata Kenny Holston - Pool The New York Times

Un Congreso demócrata aún podría crear obstáculos importantes.

El control del Senado permitiría a los demócratas bloquear a los candidatos de Trump para cargos judiciales y del poder ejecutivo, incluyendo cualquier nombramiento para la Corte Suprema.

“Preveo que se mostrarán muy reacios a aprobar cualquiera de los nombramientos del presidente”, dijo Andrew Busch, profesor de políticas públicas en la Universidad de Tennessee, Knoxville, y autor de una historia de las elecciones de mitad de mandato.

Los demócratas también podrían negarse a aprobar la legislación respaldada por Trump. Pero Trump podría vetar la legislación demócrata que no le guste, y es poco probable que los demócratas tengan los votos suficientes en la Cámara de Representantes para anular su veto.

Los tribunales podrían bloquear las acciones ejecutivas que excedan la autoridad legal de Trump. La Casa Blanca planea solicitar opiniones legales al Departamento de Justicia para determinar qué puede hacer Trump sin el Congreso y cómo defender esas acciones si son impugnadas ante los tribunales, según una fuente.

Investigaciones demócratas

Sin embargo, hay un desafío que no se puede eludir mediante acciones ejecutivas: las investigaciones del Congreso.

Reuters informó anteriormente que altos cargos demócratas de la Cámara de Representantes y asesores del comité han discutido la posibilidad de utilizar audiencias, citaciones y solicitudes de documentos para examinar si Trump ha utilizado su poder presidencial para beneficiarse a sí mismo, a sus aliados o a sus donantes.

Según las tres personas consultadas, los asesores de Trump llevan meses preparándose para esa posibilidad.

Según una fuente, los abogados de la Casa Blanca han estado informando a los funcionarios designados políticamente y a los líderes de las agencias sobre cómo manejar las consultas del Congreso, las solicitudes de documentos y las citaciones judiciales. Les han aconsejado a los funcionarios que tengan cuidado con lo que ponen por escrito.

Según la fuente, también solicitaron una opinión del Departamento de Justicia que pudiera permitir a Trump invocar el privilegio ejecutivo para proteger las comunicaciones con sus asesores privados del escrutinio del Congreso.