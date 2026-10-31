Las encuestas en California son claras: quién va ganando las elecciones 2026 a la gobernación sin Newsom

Las encuestas difundidas hasta el 27 de octubre en California muestran una amplia ventaja a favor del candidato demócrata Xavier Becerra frente al postulante republicano Steve Hilton para la gobernación del estado. Las elecciones generales se llevarán a cabo este martes 3 de noviembre de 2026 para definir al sucesor del actual mandatario, Gavin Newsom.

Midterm elections 2026 en California: Becerra domina las encuestas sobre Hilton

Becerra lidera la totalidad de las últimas diez encuestas realizadas por distintas firmas especializadas e instituciones académicas, que fueron recopiladas por The New York Times. Los datos ubican la brecha entre ambos aspirantes entre los diez y los 27 puntos porcentuales en la contienda por la gobernación del Estado Dorado.

La ventaja de Xavier Becerra oscila entre los diez y los 27 puntos porcentuales sobre su rival Noah Berger - FR34727 AP

La tendencia se mantiene constante a pocos días de los comicios con la superioridad del Partido Demócrata. Por su parte, Hilton conserva el respaldo del electorado conservador.

Newsom no puede aspirar a la reelección en este proceso electoral debido al límite constitucional de mandatos. Esta norma legal abre la sucesión en la jefatura del gobierno californiano tras dos períodos consecutivos de gestión.

De tal modo, quien consiga la victoria este 3 de noviembre en los comicios generales, ejercerá el mandato en el estado durante los próximos cuatro años. El listado completo de las diez encuestas más recientes en California es el siguiente:

Encuestadora Fecha Xavier Becerra (D) Steve Hilton (R) SurveyUSA 19-24 octubre 54% 32% McLaughlin & Assoc. 17-20 octubre 55% 39% Emerson College 17-19 octubre 64% 36% ActiVote 24 sep - 16 octubre 63% 37% TrueDot 9-14 octubre 55% 35% Manhattan Institute 24 sep - 1° octubre 57% 39% IVC Media 23-28 septiembre 48% 38% UC Berkeley IGS 15-20 septiembre 58% 33% SurveyUSA 15-20 septiembre 55% 33% TrueDot 8-14 septiembre 54% 36%

Becerra se fortalece en todos los sectores y Hilton se apoya en los republicanos

El sondeo más reciente de SurveyUSA otorga a Becerra un 54% de la intención de voto frente al 32% de Hilton. Asimismo, un 14% de los electores probables indicó que aún no define su postura para la jornada electoral.

El candidato republicano supera a su rival por 75 puntos entre los conservadores y por 69 entre los afiliados a su partido. Asimismo, Hilton saca 65 puntos entre los electores de Donald Trump, 28 en el grupo enfocado en inmigración y 41 entre los evangélicos blancos.

El candidato a gobernador de California Steve Hilton obtuvo el apoyo entre los votantes republicanos AP Photo/Rich Pedroncelli

En las demás regiones del territorio estatal y los otros grupos demográficos, Becerra sostiene ventajas superiores a los siete puntos. El postulante demócrata obtiene el 67% del voto hispano y el 69% del electorado afroamericano.

Propuestas que se votan en las elecciones de California

En la contienda para la Cámara de Representantes, los candidatos demócratas alcanzan un 58% de apoyo frente al 32% republicano. Para la Superintendencia de Instrucción Pública, Richard Barrera suma un 34% contra un 25% de Sonja Shaw, según el sondeo de SurveyUSA.

El discurso de Gavin Newsom sobre la importancia de las elecciones en California

Sobre las iniciativas populares, la Proposición 39 sobre identificación para votar registra un 49% a favor y un 42% contra. Además, la Proposición 40 para un impuesto a los multimillonarios cuenta con un 44% de respaldo frente al 43% de rechazo.

Por otra parte, la actual gestión del gobernador Newsom, que culmina oficialmente en enero de 2027, registra un 48% de aprobación y un 43% de desaprobación entre los electores. Los resultados arrojaron que el costo de vida aparece como la principal preocupación para el 43% de la población, seguido por la falta de vivienda con el 11%.