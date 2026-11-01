El Uscis ya cambió una regla oficial sobre los plazos de trámites migratorios en EE.UU. y lo definió en un manual

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó el 23 de octubre los criterios para calcular determinados plazos de presentación de solicitudes migratorias. La actualización, anunciada mediante una alerta oficial el 23 de septiembre, establece cuándo se permite extender un vencimiento hasta el siguiente día hábil y en qué casos esa posibilidad queda excluida.

¿Qué cambió el Uscis en los plazos de los trámites migratorios?

De acuerdo con la alerta oficial PA-2026-15, el Uscis modificó la manera en que se calculan determinados plazos para presentar trámites migratorios en papel .

. La agencia distingue dos situaciones: los trámites que deben presentarse dentro de una cantidad determinada de días y aquellos sujetos a requisitos de elegibilidad, como presentar una solicitud antes de cumplir 21 años.

Las condiciones relacionadas con la edad del solicitante no admiten excepciones por fines de semana Fotomontaje realizado con IA

En el primer caso, los sábados, domingos y feriados federales cuentan dentro del plazo. Sin embargo, si el vencimiento cae en uno de esos días, Uscis considera válida la presentación en papel si recibe la documentación a más tardar el siguiente día hábil.

La actualización revierte una política implementada en marzo de 2023, que permitía extender determinados vencimientos vinculados con la edad hasta el siguiente día hábil. Así, desde este 23 de octubre , esa posibilidad ya no estará contemplada para los requisitos de elegibilidad.

Por ejemplo, si un trámite tiene un plazo de 30 días y el último día cae un domingo, el Uscis permite que la documentación en papel se reciba el lunes siguiente, siempre que no sea feriado.

y el último día cae un domingo, el Uscis permite que la documentación en papel se reciba el lunes siguiente, siempre que no sea feriado. Esta prórroga no alcanza a las presentaciones electrónicas , cuya fecha de recepción se determina por el momento en que se envían en línea.

, cuya fecha de recepción se determina por el momento en que se envían en línea. El beneficio tampoco se aplica a los requisitos de edad. Si alguien debe iniciar un trámite antes de cumplir 21 años, no puede esperar hasta el lunes siguiente por el solo hecho de que su cumpleaños coincida con un sábado o domingo.

La norma del Uscis para quienes cumplen 14 años

El antecedente judicial citado por el Uscis para modificar los plazos migratorios

La agencia justificó el cambio con su interpretación histórica del término “día” en los plazos administrativos y con antecedentes judiciales sobre el cómputo de vencimientos. Entre las referencias mencionadas figura el caso Monsalvo Velázquez v. Bondi, resuelto el 22 de abril de 2025 por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La sentencia examinó cómo debe interpretarse un plazo legal de 60 días en materia migratoria cuando el último día coincide con un fin de semana o feriado. El Uscis también citó la disposición 8 CFR 1.2, que establece la definición reglamentaria de día utilizada para calcular ciertos plazos administrativos.

Las gestiones realizadas por internet mantienen sus propios criterios para determinar la recepción Fotomontaje realizado con IA

¿Qué errores pueden provocar el rechazo de un trámite ante Uscis?

Además de respetar los plazos, quienes presentan una solicitud ante el Uscis deben comprobar que los formularios estén completos y cumplan con las instrucciones oficiales. Según la agencia, los errores en la documentación o en el pago de las tarifas pueden provocar que el trámite sea rechazado. Entre los problemas que el Uscis identifica se encuentran:

Tarifas incorrectas: enviar un formulario sin el pago exigido o con un monto equivocado.

enviar un formulario sin el pago exigido o con un monto equivocado. Firmas faltantes o inválidas : presentar documentación sin la firma requerida o que no cumpla con las condiciones establecidas.

presentar documentación sin la firma requerida o que no cumpla con las condiciones establecidas. Formularios desactualizados: utilizar una edición que la agencia ya no acepta o combinar páginas de distintas versiones.

De acuerdo con la normativa federal 8 CFR 103.2, las solicitudes rechazadas no conservan su fecha original de presentación. Esto significa que, si una persona debe corregir los errores y volver a enviar los documentos, corre el riesgo de superar el vencimiento establecido para su trámite.