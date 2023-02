Le quisieron cobrar 99 dólares por el equipaje extra, pero insistió y ganó el debate

escuchar

Con el auge de las redes sociales, los expertos en viajes siempre comparten sus mejores trucos y soluciones basados en sus experiencias propias. A pesar de que algunos se pueden sentir estresados en los aeropuertos, es importante estar siempre preparado para cualquier situación inusual. Una estadounidense defendió sus derechos con el equipaje de mano. Aunque estaba segura de las medidas y peso que tenían su valija, la aerolínea intentó cobrarle una tarifa extra. La historia se viralizó en TikTok.

La usuaria @dejatheexplorer publicó un video que suma hasta el momento más de tres millones de reproducciones. En el clip, expuso la experiencia que vivió en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Mientras pasaba por todos los filtros, el personal de la aerolínea Frontier le habría intentado cobrar 99 dólares extra porque su equipaje de mano superaba las medidas permitidas.

Según la información de la aerolínea norteamericana, las valijas de mano no deben exceder los 60 x 25 x 40 cm. Estas dimensiones incluyen todo el equipaje, desde la manija, las ruedas y hasta las correas. El artículo elegido por el pasajero debe caber dentro del medidor y no superar los 15 kilogramos. En caso de que no se sigan estos lineamientos, habrá un cobro adicional en el aeropuerto.

Una viajera evidenció cómo una aerolínea intentó cobrarle injustamente por su equipaje

Un equipaje con las medidas permitidas

En respuesta, la mujer le demostró al personal de la aerolínea que no debía pagar ninguna cantidad extra por su valija. Siguió los lineamientos y fue hacia el contenedor, donde su equipaje pasó sin ningún inconveniente. “Cuando el agente de puerta de Frontier me dijo que fuera al mostrador porque mi equipaje costaba US$99 extra”, escribió en el clip.

Debido a que las aerolíneas estadounidenses endurecieron cada vez más los requisitos para el equipaje de mano, la comunidad virtual reaccionó a la grabación y algunos usuarios la aprovecharon para compartir sus testimonios. “Sí, tuvimos que pagar US$99 extra dos veces. Estaba enojada”; “Mi bolso cabía en la ranura para artículos personales esta mañana y luego una empleada tuvo el descaro de preguntarme si pagué por un equipaje de mano”; “La aerolínea trató de cobrarme a mí también y mi valija entró perfecto al contenedor”; “Alguien debería comenzar a fabricar valijas específicamente para esa aerolínea”, dejaron los usuarios.

¿Por qué las aerolíneas cobran por equipaje extra?

Por años, los viajeros se quejaron de las tarifas por el equipaje extra o por documentar las valijas. En contraparte, las compañías aéreas suelen defender este punto, dado que con esto compensan el impuesto que se les cobra por cada ticket vendido.

El costo por el equipaje de mano varía de acuerdo con la aerolínea en la que se viaje Unsplash

En el caso de algunas low-cost, como Spirit Airlines, por ejemplo, el equipaje de mano no se incluye en el costo del ticket de vuelo. Por lo general, los clientes tienen derecho a un artículo personal, como una mochila pequeña. Cualquier otro que sea más grande, deberá pagarse.

De acuerdo con su explicación, esto se debe a que necesitan cobrar para poder mantener bajos los precios base. Más pertenencias a bordo también significan mayor gasolina en el avión, por lo que de esta forma compensan la pérdida y no homologan los precios.

