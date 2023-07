Le sintieron un extraño gusto al arroz y cuando descubrieron el motivo quedaron espantados

escuchar

Una familia se llevó una terrible sorpresa al descubrir que había reptiles muertos dentro de uno de sus utensilios de cocina. En una publicación que se volvió viral, una persona contó que cuando sus seres queridos comían arroz era imposible ignorar un peculiar sabor. Sin embargo, nunca investigaron las causas. Al darse cuenta de la realidad, compartieron la experiencia en redes sociales para advertir a otros.

Todo quedó en evidencia a través de una publicación de Reddit, que fue retomada por varios usuarios. Allí, el involucrado, de quien no se especificó el género, dio los detalles: “El arroz aquí en casa, cuando se hacía en la olla de cocción lenta, siempre salía con un delicioso sabor a frito y nunca supimos la causa. Hoy le dimos mantenimiento y la descubrimos (...)”.

Las lagartijas estaban totalmente quemadas y enroscadas entre sí Unsplash

De acuerdo con su relato, la escena con la que se encontraron era la de varias lagartijas muertas y quemadas. Eso significa que mientras ellos preparaban sus alimentos, los pequeños reptiles morían lentamente y el sabor era el que traspasaba a los platos de la familia. Cabe destacar que no estaban directamente dentro de la olla, sino en la parte inferior, donde se almacenan los cables que la hacen funcionar.

El posteo generó miles de reacciones en la red social. Mientras que algunas personas se burlaron de la situación, otras criticaron al usuario.

Incluso le reprocharon que no se diera cuenta antes: “Uno o dos chiquitos está bien, pero esos son como 40 adultos”; “Tal vez entraron tantos por el olor a comida”; “Eso es normal en Tailandia y también era la merienda favorita de mi perro”.

Animales invaden las cocinas

El caso está lejos de ser el único; ya son varios los usuarios que comparten en internet sus espantosas historias relacionadas con animales en la cocina. Una mujer brasileña recientemente publicó en Twitter que se encontró con una serpiente en su lavaplatos. “Fui a buscar un trozo de queso y por el desagüe salió este animalito”, escribió junto al clip del momento en cuestión.

En ese instante , la mujer quedó aterrada y pidió ayuda. No obstante, cuando lo hizo, se enteró de que la criatura ya había estado en otras casas y que hasta sus familiares la habían visto: “Mi padre llegó a casa, corrí asustada a decirle y me dijo que él la ve todos los días, pero no hace nada y ni siquiera nos avisó (...). Creo que ya hasta es mi hermana”. Su publicación generó todo tipo de reacciones, especialmente las de sorpresa, por lo increíble que les resultó a muchos que un animal de ese estilo pudiera entrar por las tuberías. El video acumula hasta el momento 4,4 millones de reproducciones.

El extraño animal que apareció en la cocina

