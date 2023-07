Puso una caja fuerte en la heladera para que sus hijos no se coman los chocolates y se volvió viral

escuchar

Un video de 18 segundos revolucionó la plataforma de TikTok. En el amplio universo de las redes sociales, las diferentes temáticas son la punta de lanza de los usuarios para conseguir clicks y comentarios que eleven la reputación de su contenido. Una de las publicaciones con más aceptación de los últimos días fue la de una mujer que adoptó una curiosa actitud para preservar los chocolates que compró.

En el pequeño fragmento de video que se puede observar en la cuenta @vidriosfrancisco, esta persona se encuentra en la cocina de su casa para llevar a cabo una estrategia pocas veces vista: ubicar una caja fuerte dentro de la heladera para guardar chocolates, sin que el resto de su familia pueda acceder a ellos.

Al comienzo del video, la persona que filma se dirige hacia la zona de la heladera, donde la mujer encontró un recoveco en los estantes que se encuentran en el interior para ubicar esta caja metálica, que suele tener una clave para resguardar su contenido. “¿Qué hacés?”, le consultó quien tenía el celular en la mano, atónito por la inventiva de su pareja.

La solución que se le ocurrió para que no le roben chocolates

Con la cámara enfrente, en plena acción, la mujer esbozó: “No, ustedes no me cagan más, yo tengo mis chocolates acá”, explicó la mujer, en una mezcla de indignación y gracia por la utilización de este artefacto que está asociado al almacenamiento de dinero, joyas u objetos de valor.

Mientras la secuencia seguía, el hombre retrucó asombrado: “No podés poner una caja fuerte en la heladera”, mientras la mujer digitaba los números de la clave de seguridad. “Una vez, dos veces sí, tres veces no me cagas. Yo tengo todo acá, cerradito, todo”, argumentó sobre una decisión que llamó poderosamente la atención y atrajo 2.7 millones de visualizaciones en su canal de difusión.

La pareja se pelea por los alfajores

En consecuencia de su viralización y originalidad del contenido, la publicación se llenó de muchos comentarios donde celebraron la acción de la mujer y, por otro lado, expresaron qué esconderían ellos sin que su familia se entere. “Por qué mi heladera no se ve así”; “Es una ideal genial para las heladeras que están en los trabajos”; “No veo fallas en su lógica”; “Mi heladera tiene un limón seco, botellas de agua y algunos dulces que nunca he comido” y “No recuerdo la última vez que estuvo así de llena mi heladera”, fueron las respuestas más destacadas.

Esta cuenta que viralizó el video se volvió muy famosa en TikTok debido a ser una familia que crea contenidos cómicos y, a su vez, promociona los productos que venden. Uno de los últimos contenidos que también arrasó fue el de la división de una caja de alfajores entre el padre, la madre y sus dos hijos, donde uno de ellos se comió el alfajor que le correspondía a la mujer y eso motivó a que se genere un nuevo posteo de ella, indignada, al instalar una caja fuerte en la heladera.

LA NACION