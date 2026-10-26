Mamdani desafía a parte de sus aliados y respalda a la jefa de la NYPD tras un operativo del ICE en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó a la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, ante recientes reclamos de sus aliados progresistas que exigían su renuncia. La postura del mandatario ocurrió tras un operativo reciente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Mamdani desafía las exigencias de sus aliados y ratifica su respaldo a la jefa policial

Integrantes de Socialistas Democráticos de América, como la candidata al Congreso Darializa Avila Chevalier , exigieron la dimisión de la comisionada Tisch por presunta complicidad con las autoridades de inmigración .

, exigieron la Tisch por . Asimismo, la concejala progresista Carmen de la Rosa solicitó la destitución de la jefa policial tras las actuaciones ocurridas frente al centro médico.

Jessica Tisch fue cuestionado por presunta complicidad con las autoridades de inmigración, pero recibió el respaldo del alcalde Zohran Mamdani RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los sectores de izquierda cuestionaron la difusión por parte de Tisch de los antecedentes penales del ciudadano dominicano Oscar Belgal, asesinado por oficiales migratorios en un operativo en Marble Hill, así como la intervención policial para facilitar la salida de los agentes federales. Además, estos grupos renovaron su exigencia para disolver el Grupo de Respuesta Estratégica del departamento policial.

Sin embargo, según Gothamist, Mamdani ratificó su apoyo a la comisionada Tisch y la mantuvo en el cargo. De forma paralela, el mandatario demócrata ordenó revisar las políticas sobre uso de la fuerza y reafirmó su compromiso de desmantelar la unidad de respuesta en una fecha posterior.

El operativo del ICE en Marble Hill que originó el conflicto

A principios de octubre, agentes del ICE dispararon contra Belgal durante un procedimiento oficial en el barrio de Marble Hill. El hecho motivó el traslado de la víctima a un centro médico de la zona bajo la custodia de los oficiales federales.

De acuerdo con Gothamist, tras el tiroteo, un grupo de manifestantes bloqueó la calle frente al hospital para impedir la salida de los vehículos de la agencia federal.

En ese marco, la Policía de Nueva York desplegó a sus efectivos en el lugar para despejar la vía pública y permitir el retiro de las autoridades de inmigración.

La comisionada Tisch divulgó la planilla de antecedentes penales del migrante afectado por el operativo del ICE, y recibió los cuestionamientos de los sectores progresistas RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante una conferencia de prensa, Tisch dio a conocer antecedentes penales de Belgal, entre ellos una condena por hurto mayor de cuarto grado en 2023.

La divulgación provocó cuestionamientos de dirigentes progresistas, quienes acusaron al Departamento de Policía de colaborar con las autoridades federales.

El incidente en Marble Hill intensificó las disputas sobre el cumplimiento de las normas de ciudad santuario en el territorio neoyorquino. La actuación de las fuerzas de seguridad locales quedó bajo escrutinio tras el operativo.

La reforma de la NYPD divide a los aliados de Mamdani: qué reclaman las organizaciones

Organizaciones como Legal Aid Society y la agrupación VOCAL-NY instaron al alcalde a concentrar sus esfuerzos en los “problemas históricos” del departamento policial.

Estas organizaciones reclamaron poner fin al modelo policial de las ventanas rotas, centrado en la persecución de infracciones menores, que consideran desproporcionadamente perjudicial para las comunidades negras y latinas.

Por su parte, en un boletín informativo de Substack, el analista legal Eli Miller afirmó que los reclamos de los grupos progresistas se concentran en la actuación policial durante las protestas, en lugar de abordar los abusos contra las minorías.

Zohran Mamdani cuestionó los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump y afirmó que generan temor entre los inmigrantes de Nueva York

Asimismo, según Gothamist, la experta en justicia criminal Elizabeth Glazer indicó que la administración municipal afronta tensiones entre las exigencias de sus aliados y la gestión ordinaria de la ciudad.