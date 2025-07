Les negaron la visa a todos: los beisbolistas venezolanos que no podrán ir al Mundial que se jugará en EE.UU.

La selección juvenil de béisbol que debía representar a Latinoamérica en el Mundial Senior de Pequeñas Ligas quedó fuera del torneo tras un revés inesperado: Estados Unidos rechazó las solicitudes de visa de todos sus integrantes. Se trata del equipo venezolano Cacique Mara, formado por 16 peloteros de entre 15 y 16 años, quienes ya se encontraban en Bogotá, Colombia, aguardando el permiso de entrada. La competencia comienza el 26 de julio en el estado de Carolina del Sur, Estados Unidos, pero los jugadores no estarán allí.

El equipo venezolano Cacique Mara clasificó al Mundial Senior, pero no podrá viajar a EE.UU.

Los beisbolistas habían obtenido su pase al Mundial luego de consagrarse campeones invictos del torneo latinoamericano en México. El equipo viajó a Bogotá para realizar los trámites migratorios ante la Embajada de Estados Unidos, donde asistieron a la entrevista consular el 14 de julio. Sin embargo, la negativa llegó días después.

EE.UU. rechazó la solicitud de visas de los jugadores venezolanos Freepik

Según consignó El Pitazo, las autoridades explicaron que los jóvenes eran “inelegibles” bajo una proclamación presidencial destinada a impedir el ingreso de personas extranjeras consideradas “amenazas para la seguridad nacional”.

Los venezolanos intentaron gestionar visas de emergencia sin éxito

A pesar de que la organización internacional de Pequeñas Ligas intercedió para tramitar visas de emergencia, el intento no prosperó. Las solicitudes fueron rechazadas sin posibilidad de apelación, indicó Swing Completo. En paralelo, se conoció que la delegación venezolana llevaba varios días en la capital colombiana, donde esperaba una respuesta favorable que nunca llegó.

Kendry Gutiérrez, presidente de la liga Cacique Mara, lamentó la decisión. “Los peloteros están desmoralizados. Ellos lo único que saben es jugar béisbol. Ellos quieren ir a competir y dejar el nombre de Venezuela y Latinoamérica en alto. No representan ninguna amenaza, son chamos de 15 años que quieren ganar el mundial”, expresó, tal como consignó Globovisión.

Latinoamérica se quedó sin representante en el Mundial Senior de béisbol

La exclusión de Cacique Mara dejó al continente sin representación en el torneo. El equipo no solo se había ganado su lugar en el campo, sino que trabajó durante semanas para completar los trámites necesarios. “Es el sueño de nuestros peloteros que se ganaron el derecho de asistir a un mundial. Aún estamos a tiempo de ir si reconsideran la medida y le permiten a nuestros muchachos cumplir el sueño por el que tanto han trabajado”, afirmó Gutiérrez.

Las razones detrás de la decisión de dejar afuera del Mundial a Cacique Mara, de Venezuela Facebook / Pequeña Liga de Béisbol Cacique Mara “Los Héroes de San Miguel”

Little League International: México reemplazó a Venezuela en el torneo

La indignación del equipo aumentó cuando se enteraron de que Little League International le otorgó el cupo a México, el mismo rival al que Cacique Mara venció en la final regional. “Nos acaban de informar que el director de Little League, el Sr. Daniel Velte, que nosotros, los campeones del Latinoamericano, no podemos participar en el mundial de Little League Carolina del Sur, Easley, Estados Unidos, por darle la participación a México”, denunció el equipo desde su cuenta oficial de Instagram.

El comunicado del equipo tras la decisión de Little League Instagram @plbv.caciquemaraoriginal

Desde la liga venezolana calificaron esta decisión como una “burla” y cuestionaron la “falta de seriedad y responsabilidad” de la organización. Aseguraron que sus atletas habían ganado el pase “con sangre y sudor” y que la medida les arrebató la posibilidad de alcanzar un sueño por el que se habían esforzado durante meses.

Otro equipo venezolano podría sufrir el mismo destino

La polémica podría extenderse en las próximas horas. La Pequeña Liga Cardenales de Lara, que recientemente clasificó al Mundial Infantil que se celebrará en Pensilvania, también podría enfrentar problemas con la gestión de visas. De concretarse otra negativa, Venezuela quedaría marginada de ambos torneos internacionales por razones ajenas a lo deportivo.