Compró un boleto de lotería para cubrir US$25 en su caja y ahora pelea un premio de US$12,8 millones

El 25 de noviembre de 2025, Robert Gawlitza llegó a una sucursal de Circle K en Scottsdale, Arizona, y encontró 25 dólares en boletos del juego de lotería “The Pick” que una clienta había dejado sin pagar la noche anterior. El empleado aseguró que, debido a una supuesta política interna no escrita, estaba obligado a comprar los billetes. Ahora se encuentra en medio de una disputa por un premio de US$12,8 millones.

Circle K demanda a un exgerente por un boleto ganador de US$12,8 millones

Gawlitza, quien trabajó para Circle K de manera intermitente desde 2009, afirmó a Phoenix New Times que la compañía exige a los empleados comprar los boletos impresos que no se hayan vendido, por lo que en el caso del billete con el premio millonario solo siguió el procedimiento.

Registró su salida al terminar su primer turno, se cambió de ropa, compró el boleto y luego registró su entrada para su segundo turno.

En sus declaraciones, Gawlitza reconoció que cuando compró el boleto por US$10 ya sabía que correspondía a un premio de US$12,8 millones. Sin embargo, afirmó que nunca tuvo la intención de hacer algo indebido. De hecho, envió un mensaje de texto a su gerente de distrito para explicarle la situación y recibió autorización.

No obstante, unas horas más tarde Circle K cambió su actitud hacia él y comenzó a hacerle diversas preguntas sobre el boleto. Después, según Gawlitza, Circle K envió a un representante para retirar el boleto.

Dos meses después, la compañía lo despidió y luego presentó una demanda en contra del exempleado ante el Tribunal Superior del Condado de Maricopa con la intención de que un juez determine el legítimo propietario del premio.

Al principio, el exgerente decidió esperar a que la polémica pasara, pero luego buscó a su propio abogado para presentar una contrademanda. Todavía no hay un pronunciamiento judicial al respecto ni se han programado futuras audiencias, de acuerdo con Phoenix New Times.

Robert Gawlitza asegura que solo siguió los procedimientos de Circle K para comprar el boleto ganador X @ZHBuchanan

Por qué Circle K cuestiona la compra del boleto ganador de Arizona

Circle K no ha realizado declaraciones directas sobre el caso bajo el argumento de que el proceso judicial continúa abierto. Pero la razón por la cual disputa la propiedad del boleto de lotería es que asegura que Gawlitza lo compró cuando estaba trabajando, lo cual va en contra de sus políticas.

A pesar de lo anterior, varios exempleados y trabajadores actuales de Circle K presentaron declaraciones juradas ante el tribunal en las que afirmaron que existía una política que les exige comprar los boletos impresos de la lotería que no se pagaron.

La razón es que la empresa paga una comisión a la Lotería de Arizona por cada billete impreso y la norma busca evitar que se impriman innecesariamente. Según las declaraciones de los empleados, si llegaban a ganar dinero tras la compra de los boletos no vendidos podían quedarse con las ganancias.

Aún no se determina quién es el legítimo dueño del boleto y del millonario premio Imagen generada con Inteligencia Artificial

El exgerente de Circle K afirma que busca limpiar su nombre tras el despido

Gawlitza aseguró a Phoenix New Times que nunca se sintió dueño de los US$12,8 millones. Incluso, habló con otros empleados de Circle K para acordar compartir el premio. No imaginó que la situación alcanzaría tal magnitud ni que afectaría su bienestar y su reputación.

Según compartió, desde que fue despedido intentó buscar un nuevo trabajo. Pero cada vez que las compañías buscan su nombre en internet aparece el caso del boleto de lotería. Esto, según asegura, afecta sus oportunidades laborales.

Ante la situación, decidió esperar a que expirara el boleto ganador. Según las reglas de la lotería de Arizona, se tenían 180 días para reclamar el premio, un plazo que vencía en mayo. Sin embargo, luego de que la controversia se diera a conocer, un juez suspendió el vencimiento del plazo hasta determinar quién es el dueño.