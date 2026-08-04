¿Comenzó la construcción del rascacielos más alto de Florida?: el coloso skyline en Miami que superaría los 1000 pies

La construcción del rascacielos proyectado como el más alto de Florida ya está en marcha. El Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami, que llegará a 1049 pies (319,7 metros), forma parte de la nueva generación de torres que cambiará el perfil urbano de Miami.

Waldorf Astoria Miami: cuándo alcanzará los 1049 pies y será el rascacielos más alto de Florida

Segú CNN, la torre alcanzaría su altura final durante el otoño boreal. El edificio será el primer supertall de Miami, categoría que abarca estructuras de más de 984 pies (299,9 metros).

El cronograma actual fija la apertura para 2028. Los arquitectos Carlos Ott y Sieger Suarez Architects diseñaron la torre como nueve cubos desplazados entre sí, una composición que se elevará en el centro de la ciudad.

En julio de 2026, Cipriani Residences llegó a 950 pies (289,6 metros) y sostuvo de forma temporal el título de edificio más alto de Miami. El Waldorf Astoria Miami lo superaría cuando complete su estructura.

Okan Tower, de 902 pies (274,9 metros), también busca abrir antes que los otros dos proyectos y convertirse por un período en la torre más alta disponible para uso.

El boom de rascacielos que cambia el skyline de Miami

La transformación del perfil urbano comenzó una década atrás, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) autorizó proyectos con un límite máximo de 1049 pies (319,7 metros). Esa decisión abrió espacio para edificios que antes no podían recibir aprobación por la cercanía del aeropuerto.

El auge también responde a la llegada de capital y residentes con grandes patrimonios. CNN señaló que Florida ofrece impuestos bajos, poca presencia sindical en la construcción y un entorno favorable para los negocios. Empresas hoteleras, automotrices y de moda trasladaron sus marcas al mercado de residencias y hoteles de lujo.

La torre alcanzará 1049 pies y entrará en la categoría de rascacielos superaltos cuando complete su estructura ARX Creative

Entre esos desarrollos aparece Bentley Residences en Sunny Isles Beach. El proyecto tendrá un ascensor exclusivo para automóviles y aspira a convertirse en el edificio costero más alto de Estados Unidos. Dolce & Gabbana también prepara una torre negra, marfil y dorada, con viviendas y habitaciones de hotel.

La desarrolladora PMG impulsa el Waldorf Astoria Miami y también proyecta Delano Residences Miami. Esta segunda torre alcanzaría una altura cercana a la categoría supertall y tendría la primera plataforma de observación en voladizo del sudeste de Estados Unidos.

La expansión recibió críticas por su relación con la desigualdad. Jean-François Lejeune, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami, consideró que las nuevas torres expresan la concentración de riqueza privada. Ryan Shear, socio gerente de PMG, sostuvo que todavía existe margen para más proyectos de gran escala.

Así será el penthouse de US$50 millones del Waldorf Astoria Miami

CNN detalló el penthouse de seis dormitorios y nueve baños que ocupará la parte superior del Waldorf Astoria Miami. La residencia abarcará unos 13.000 pies cuadrados (1208 metros cuadrados) y tendrá un precio de US$50 millones.

El diseño interior pertenece al estudio BAMO. La unidad contará con gimnasio privado, spa, biblioteca, cine, balcones cerrados, ventanales perimetrales y terminaciones de mármol. El equipo tomó la trascendencia como concepto y eligió tonos grises, azules y oscuros inspirados en los reflejos del cielo sobre la fachada.

El penthouse de US$50 millones tendrá seis dormitorios, nueve baños, gimnasio, spa, biblioteca y cine privado ARX Creative

El complejo reunirá 460 residencias y 205 habitaciones y suites de hotel. Peacock Alley ocupará los pisos 19 y 20 como un conservatorio elevado con vistas desde tres lados. Un péndulo de tres pisos funcionará como el reloj distintivo de esta sede de Waldorf Astoria.

Ese elemento descenderá desde el restaurante del piso 21 hasta el espacio común inferior. Su recorrido pasará a tres pies (90 centímetros) del suelo del piso 19. La propuesta adapta a Miami dos emblemas de la marca: el reloj principal y el salón Peacock Alley.

La nota de 2023 ubicaba la finalización en 2027. La información publicada en julio de este año trasladó la apertura a 2028, mientras la estructura se acercaba a su altura definitiva.

Hundimiento, huracanes y tránsito: los desafíos de los nuevos rascacielos de Miami

El crecimiento de las torres convive con dudas sobre el terreno y el clima. Un estudio de la Universidad de Miami de 2024 detectó que decenas de edificios costeros descendieron hasta tres pulgadas (7,6 centímetros) entre Miami Beach y Golden Beach.

Los investigadores iniciaron el estudio después del derrumbe parcial de Champlain Towers, en Surfside. Investigadores federales atribuyeron ese colapso a problemas de diseño estructural y a modificaciones posteriores, según la fuente.

El aumento del nivel del mar, las inundaciones y los huracanes suman presión sobre las construcciones. El sur de Florida aplica códigos estrictos contra el viento y el agua. Sin embargo, Lejeune señaló que las nuevas torres no atravesaron una tormenta destructiva con impacto directo desde el huracán Andrew de 1992.

El tránsito también plantea dificultades. Un puente de US$866 millones para mejorar la movilidad en Miami acumula años de demora, mientras la congestión afecta las conexiones del centro. El gobierno de Ron DeSantis destinó fondos a vertipuertos para taxis voladores, y futuros complejos como Anantara Miami y The Residences at Shell Bay contemplan helipuertos.