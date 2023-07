Llegó al aeropuerto de Fort Lauderdale, desconfiaron de ella y contó todo lo que le preguntaron al revisarle el celular

escuchar

Una joven compartió lo incómodo que fue para ella el ingreso a Estados Unidos a través del aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. Según contó, su objetivo de viaje era visitar a su familia, pero los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sospechaban que se quedaría a trabajar. Mientras averiguaban, le impidieron pasar por varias horas y le hicieron preguntas sobre lo que había en su teléfono.

La usuaria @silvyaportal publicó un video para expresar la frustración que sintió después de las exhaustivas revisiones: “Así fue la vez que casi no me dejan entrar a EE.UU. y encima me dijeron trabajadora sexual”, inició la mujer con su relato. Todo comenzó cuando, al presentarse en el área de migraciones, los oficiales notaron que en años pasados había llegado con una visa para trabajar en un programa de intercambio.

“Se dieron cuenta de que yo tenía permisos de Work and Travel, que estuvieron vigentes de diciembre a marzo por tres años seguidos”, detalló. Lo que consideraron sospechoso fue el período en el que la tiktoker arribó: “Me fui en esos mismos meses, pero esta vez iba a ver a mi familia, no a trabajar”.

Una tiktoker contó las preguntas que le hicieron en el aeropuerto de Fort Lauderdale

La mujer trató de explicarles lo que sucedía, pero no le prestaron atención y la llevaron al “cuartito de migraciones”, un espacio donde se evalúan los casos de extranjeros que tienen alguna irregularidad o que despiertan dudas en los agentes sobre sus intenciones de viaje: “Me metieron allí con un oficial (...). Me dijo: ‘(...) tú veniste a trabajar acá'”, contó.

Luego de eso, la joven pasó por varias horas de proceso y también le quitaron su celular, para una revisión: “Solo me dieron una botella de agua. Me sentía como una delincuente”. Los agentes encontraron algunas conversaciones de las que quisieron indagar mucho más: “Con el celular en mano, me comenzaron a hacer preguntas sobre las cosas que encontraban”.

Las preguntas de migración en el aeropuerto de Fort Lauderdale

La tiktoker contó que tenía un grupo de WhatsApp llamado “sicarias” con sus amigas. Los oficiales consideraron que era una actitud sospechosa. En su caso, le pusieron así al chat por una canción: “Fue lo primero que me preguntaron, les canté “Tu sicaria” (de la cantante Ms Nina y Beauty Brain) para explicarles”.

Los agentes del CBP son los encargados de permitir o denegar un acceso a EE.UU. CBP

Luego, las autoridades vieron una conversación que la joven tenía con una persona de Dubai: “Mi amiga le había pasado mi número a un amigo suyo que vive allá. Todo en ese momento jugaba en mi contra”. En consecuencia, la cuestionaron al respecto. “Me dijeron ‘¿Por qué gente de Dubai te manda mensajes? A caso tú cobras por tener relaciones íntimas?’”, expresó con una cara de sorpresa.

Al final de la revisión, la dejaron pasar. No obstante, la experiencia fue traumática: “Es el peor aeropuerto de toda la vida. Lo odio, sé que es ahí donde tienen los vuelos más baratos, pero si pueden evitarlo, háganlo... Cinco horas después, me dijeron: ‘Ya te puedes quedar, pero no hasta marzo, solo hasta febrero’”, concluyó su relato.

