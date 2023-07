Con 4 de sus 5 hijos y un cambio de look, Wanda Nara tomó un vuelo privado a Turquía junto a Mauro Icardi

escuchar

El 12 de julio, Wanda Nara quedó internada en el Sanatorio Los Arcos para practicarle una serie de estudios debido a que los primeros arrojaron que los valores normales estaban alterados. Tras unos días de especulaciones y de que la familia la blindara y resguardara del “mundo exterior”, se expresó en las redes y aseguró que estaba “en casa a la espera de más exámenes”. Pero, tras retomar su rutina, armó las valijas y partió rumbo a Turquía, en medio de una presunta interna familiar. Fiel a su estilo, compartió la intimidad de su vuelo privado, pero todas las miradas se posaron en un detalle que no pasó inadvertido.

Las historias de Wanda Nara antes de su viaje a Estambul, Turquía. Instagram: @wanda_nara

Tras varias especulaciones, fue la propia empresaria de cosméticos quien confirmó a través de sus stories de Instagram que su próximo destino era Estambul, donde juega Icardi. Cabe mencionar que esta semana se confirmó que Galatasaray compró al jugador (antes estaba a préstamo), por lo que debe reincorporarse al plantel.

Consultada sobre sus planes a futuro, Wanda fue contundente. “¿Cómo te sentís? En la televisión dijeron que te vas a hacer un tratamiento, ¿en dónde?”, le preguntó un seguidor, pero ella lo desmintió: “No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy a acompañar a Mauro”.

Pero, aparentemente, no habría mucho consenso familiar con este proyecto de irse a Turquía. Según contaron en Socios del espectáculo (eltrece), Nora Colosimo, su madre, “está absolutamente en contra”. En tanto, Maxi López, padre de sus tres hijos mayores, que viajó a Buenos Aires para estar cerca luego de que se filtrara la delicada situación de salud, habría buscado la forma de que los niños se quedaran en la Argentina.

No bastante, la propia Wanda confirmó a través de videos en las redes que, pese a las suposiciones, la acompañaron Constantino y Benedicto. En tanto, como ya estaba previsto, Valentino se quedó en el país, ya que juega al fútbol en River. A ellos se le sumaron sus hijas menores, Francesca e Isabella.

Durante las primeras horas de este viernes, Wanda compartió con sus 16 millones de seguidores la intimidad de su viaje Estambul. Por un lado, el equipaje, varias valijas y bolsos, correspondientes al “batallón” que la acompañó, puesto que además de sus cuatro hijos y su marido, también volaron su amigo Kenny Palacios y la maestra de Isabella. “My Kids, con millas de vuelo para ir a Plutón”, comentó Nara, a quien se la volvió a ver con el pelo castaño y de esta manera abandonó el rubio que la caracteriza.

Pero, lo que indudablemente llamó la atención del imponente despliegue fue que también llevaron a sus perros. Gala, la nueva adquisición de la familia, viajó adentro de una mochila transparente transportadora de mascotas que generalmente se usa para llevar gatos, mientras que su otra perrita de raza chow chow tuvo su propio bolso de traslado de la marca Louis Vuitton. Antes de subirse al avión, las niñas e Icardi no se privaron jugar con sus mascotas.

Isabella con su antifaz para dormir en el avión con su nueva perrita en brazos (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara, Mauro Icardi, Francesca e Isabella rumbo a Estambul (Foto: Instagram @wanda_nara)

Nara fue la encargada de registrar la previa del viaje, mientras Isabella leía un libro con su maestra, Kennys Palacios usaba el celular, Benedicto reposaba con sus muletas y Mauro y Francesca mimaban a los perros.

Cuando llegaron al avión, se encontraron con los cómodos asientos color beige, y una amplia selección de aperitivos dulces y salados, una variedad de frutas y varias botellas de agua para mantenerse hidratados. También había flores, revistas, varias almohadas blancas, mantas y hasta pantuflas. “El kiosco”, escribió Wanda. Incluso hasta compartió una postal de Isabella con un antifaz para dormir y su perrita en brazos y una del matrimonio con las niñas en pleno vuelo.

