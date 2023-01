Se enamoró del mesero y su novio la motivó a tomar una arriesgada actitud: “Podría ser modelo”

escuchar

Una influencer llamada María Alejandra Lope y su novio decidieron pasar unas vacaciones de fin de año en París para celebrar su amor. Luego de varios días de turismo por las calles y de comer en algunos restaurantes, la pareja de Colombia llegó a un café-bar, en una ubicación muy cercana al departamento en el que se hospedaban. Allí, ambos notaron que el mesero que los atendió tenía cierta apariencia atractiva. En un acto de seguridad, el novio de María la motivó a sacar su celular y filmar mientras les tomaban la orden. “¡Grábalo, grábalo, grábalo!”, le dijo.

En el videoclip que Alejandra compartió en su cuenta de TikTok, @alejoloc, mostró el momento en que el mozo se acercó a su mesa para atenderlos, mientras sostenía un par de copas vacías de otros clientes. El trabajador lucía simplemente un pantalón negro, camisa oscura, zapatos deportivos y una barba delineada. A pesar de que la tiktoker no especificó qué fue lo que le llamó la atención del mesero, escribió que el parisino “perfectamente podría ser modelo en América Latina”.

Al solicitar su orden, la pareja oriunda de Medellín discutió sobre qué bebidas serían las mejores. María optó por un chocolate caliente, en tanto que su acompañante prefirió una copa de vino. El mozo incluso les hizo aclaraciones sobre sus bebidas, todo esto mientras la también creadora de contenido seguía con la grabación.

Una pareja grabó cómo un mesero parisino les tomó la orden

La reacción de sus seguidores

Debido a que el video del café logró 750.000 reproducciones, pronto comenzaron a llegar comentarios de curiosos por conocer algunos detalles de la historia. La pareja respondió a a la frase de una persona y aclaró que su posteo tuvo el objetivo de evidenciar lo atractivos que eran los meseros en ese continente: “¿Cómo es posible que una persona que luzca de esa manera sea mesero? Pero eso aquí en Europa es normal”, escribió María.

“No quiero sonar superficial, pero en otros lugares del mundo no hay gente que luce así en ese tipo de trabajos (...) Ahora todo el tiempo me molesta (su pareja) diciendo: ‘vamos al café de tu novio’. Pero no, él es seguro de sí mismo”, bromeó la creadora de contenido.

La pareja colombiana aclaró los detalles sobre su encuentro con el mozo

Tras el impacto que tuvo la publicación en TikTok, cientos de usuarios se pronunciaron en los comentarios para celebrar el amor de la pareja y también para especular sobre lo que harían si se encontraran a un mozo como ese en un restaurante o café de sus países: “En México les darían un protagónico en telenovela en horario estelar”; “Me acabo de percatar de que vi todo el video mirándolo a él”; “Ese man está muy guapo, me enamoré del mesero, lo vi como 10 veces solo para ver sus expresiones”, fueron algunas de las reacciones.

Otras personas que también vieron el video les advirtieron de un detalle: que los franceses “están hartos de los turistas”. Este último comentario fue refutado horas más tarde por la tiktoker, quien aclaró que en ningún momento de su viaje vivió momentos incómodos o de un mal servicio por parte de los locales: “Yo creo que todos tenemos como estereotipos diferentes de los lugares a donde vamos, pero siempre hay excepciones”, cerró.

