Lo que los baristas de Starbucks no quieren que hagas

Empezar el día con un café es un momento obligatorio para muchas personas. Por eso, las visitas a Starbucks se vuelven parte de la rutina cotidiana, a tal grado que los clientes normalizan algunas actitudes que no siempre caen bien entre los empleados del lugar. En esa línea, sobresalen en las redes sociales y diversas plataformas testimonios de baristas que buscan que los visitantes tomen más conciencia sobre sus acciones.

Los baristas de Starbucks tienen un trabajo duro: son responsables de atender a un gran número de clientes a diario, resolver pedidos difíciles y, en ocasiones, incluso deben lidiar con personas maleducadas. En la red circulan múltiples historias de trabajadores frustrados o molestos que comparten sus vivencias para concientizar a los clientes. Esto es lo que más odian, según una recopilación:

Tu tiempo es tan valioso como el de los demás

Aunque durante todo el día hay un flujo constante de clientes en las cafeterías de Starbucks y los empleados hacen su mejor esfuerzo para atender tan rápido como pueden, hay momentos en los que los tiempos de espera aumentan y las filas crecen. Esto no le gusta ni a los trabajadores ni a los visitantes. Para los primeros, lo peor que puede pasar es que un cliente llegue a la caja y mire el menú por un largo tiempo antes de elegir, así como los que hacen demasiadas preguntas: “Hay personas que te piden que les expliques cada bebida del menú. No me importa hacerlo, pero cuando hay una fila de 20 personas, no me pidas que te explique cada opción”, afirmó una youtuber identificada como “Catherine”

Hay situaciones "normales" para los clientes, que pueden generar grandes molestias en los empleados de Starbucks Douglas Bagg / Unsplash

Otra experiencia negativa puede ser cuando un cliente pretende convencer a los empleados para que le den preferencia a su pedido, sobre todo con el pretexto de que tiene prisa o llegará tarde a trabajar: “Tal vez necesitas administrar mejor tu tiempo”, agregó con humor la barista Taylor Terrell en un clip publicado en YouTube hace tiempo.

Complicarse demasiado al pedir un café

Con muchos nombres por memorizar, tamaños de bebidas y productos que cambian según la temporada, si hay algo en lo que coinciden las quejas de los baristas es en la molestia que les genera cuando reciben un pedido demasiado complejo.

Las bebidas así no solo pueden tardar en prepararse, sino que algunos clientes se enfadan si la suya no queda según sus requerimientos. A decir de los trabajadores, algunos clientes son muy específicos en cómo la desean, y las diferencias entre hacerla de una manera u otra realmente no modifican el producto final.

Solo es amabilidad, el barista no pretende algo contigo

El servicio cordial al cliente es una de las características de Starbucks Andrea Pacquiado / Unsplash

Algo que caracteriza a Starbucks es su servicio enfocado en que el cliente obtenga la mejor experiencia durante su visita, de tal manera que cada colaborador debe mostrarse amigable y cercano. No obstante, algunas personas confunden esta actitud y es usual que reciban propuestas que los descolocan: “No invites a salir a los baristas, ellos solo son amables porque ese es su trabajo: un buen servicio al cliente”, destacó Terrell más adelante en su grabación.

Otros colaboradores de la famosa cadena se han manifestado previamente en contra de la política de la empresa de hacer que sus nombres estén visibles todo el tiempo, ya que ello abre la puerta al acoso directo por parte de los visitantes.

Culpar al barista por los precios o la escasez

Finalmente, cuando suben los precios de los productos favoritos, o por alguna razón las bebidas de siempre no están disponibles, el trabajador no es responsable. Varios empleados actuales o anteriores de Starbucks revelaron que frecuentemente se enfrentan a este tipo de situaciones, donde algún cliente los confronta, como si ellos tuvieran el control de los precios o de la cadena de suministros.

Entre las quejas más repetidas destaca la falta de propinas, cuando los baristas hacen su mejor esfuerzo por satisfacer las peticiones de los compradores. En síntesis, la opinión popular indica que odian tratar con clientes maleducados o demasiado exigentes, así como aquellos que con su comportamiento irrespetuoso podrían hacer que la jornada parezca más larga.

LA NACION