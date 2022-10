Trabaja en Starbucks y el insólito pedido de un cliente la descolocó: “No hagan esto”

Una de las cafeterías más populares es la cadena que tiene el logo de la sirena. También arrasa en las redes sociales porque circulan un sinfín de trucos que los amantes de estas bebidas han intentado para desafiar al sistema en sus pedidos de Starbucks, desde cómo ordenar un café más barato o incluso cómo obtener un regalo durante el mes de cumpleaños a través de una membresía. Sin embargo, un cliente llegó demasiado lejos y la barista de una sucursal de Massachusetts lo expuso a través de un video, sin imaginar las repercusiones que tendría en la comunidad virtual.

La trabajadora mostró cómo fue el descarado intento del cliente de conseguir una bebida gratis al solo ordenar una bolsa. La barista Sinead Robbins (@sineadrobbins), que usualmente comparte contenido en su cuenta para sus más de 16.000 seguidores en TikTok, publicó una imagen en la que se aprecia una etiqueta que mostraba que un cliente había comprado esa bebida solo por 5 céntimos de dólar en la aplicación en línea, pero luego, en la sección de comentarios, intentó poner más especificaciones:

“Hola, ¿podría ordenar un frap grande con crema de fresa sin crema batida y sin tapa? Gracias”. A la barista no le impresionó la “jugada” del cliente, pero recalcó que este “no es un hack de Starbucks”. El video de la joven de 22 años alcanzó a millones de personas y respondió a las dudas: “Fue gracioso, pero esto no funciona. Cancelamos el pedido”, destacó a la vez que hizo un llamado a no repetir este truco. Posteriormente, ocultó el clip de su cuenta, pero antes fue retomado por otros creadores de contenido.

Una barista reveló el truco de Starbucks que no funciona

En los comentarios, muchas personas expresaron que no podían creer que hubiera gente dispuesta a tales acciones con tal de ahorrarse un poco de dinero: “Adolescentes viendo demasiados TikTok”, dijo una. “Trabajé ahí y la gente hacía eso todo el tiempo, pedía comida extra en las instrucciones especiales en lugar de pagarla”, destacó otra más. No obstante, el cliente anónimo también encontró en esta red social de videos a algunos defensores, quienes aseguraron que simplemente habrían seguido la orden. “No me pagan lo suficiente como para que me importe”, dejaron.

¿Cómo obtener una bebida más barata en Starbucks?

Un letrero de una cafetería Starbucks en el centro de Pittsburgh (AP Foto/Gene J. Puskar, File)

Los amantes de esta cafetería pueden optar por otras opciones para lograr bebidas a un menor precio y ninguna de ellas involucra “defraudar al sistema”.

Unirse al club de recompensas

Cuando se compra una bebida, se acumulan estrellas a través de este programa de fidelización, que tiene beneficios como recargas de café gratis, bebidas de cortesía al cambiar el nivel, estrellas que se convierten en regalos, la opción de pagar con el teléfono, entre otros. Además, el uso no tiene costo.

Tarjetas de regalo

Hay varias aplicaciones para ganar tarjetas de regalo a través de la reseña de diferentes productos.

Un regalo de cumpleaños

Quienes se unan al club de fidelización también pueden tener una bebida gratuita durante su cumpleaños con los modificadores que se deseen.

Usar la aplicación

Otro de los “trucos” es usar la aplicación para conseguir estrellas y subir de nivel más rápido.

Suscribirse a los correos

Como muchas cafeterías, en los correos llegan algunas promociones especiales, como ofertas 2x1 en días y en horarios específicos.

LA NACION