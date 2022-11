escuchar

Uno de los aspectos más conocidos, e imitados, del servicio de Starbucks consiste en afianzar la relación entre los empleados y los clientes a través de que ambos conozcan sus nombres. Sin embargo, parece que la dinámica le jugó en contra a uno de los baristas de la cadena, que generó cientos de comentarios de apoyo tras compartir su reacción.

El centro de la polémica radicó en la obligación de que los “asociados de tienda” de Starbucks porten su nombre visible como parte del uniforme, una política que replican con frecuencia otras compañías.

El hecho de tener tan visible la identidad de cada colaborador hace que algunos compradores personalicen las quejas por el servicio y que en algunos casos éstas tomen tintes ridículos. “Por eso odio tener una etiqueta con mi nombre”, dijo el usuario @tomanychances al compartir el clip que, con un toque de diversión, también hizo una crítica a las políticas laborales de Starbucks.

Es barista de Starbucks, vio algo que no esperaba en la pizarra del trabajo y su reacción se hizo viral

El breve video publicado por el usuario identificado como Chance (@tomanychances) contiene un audio viral de TikTok, usado en más de 26.000 videos que profiere maldiciones y termina con la frase: “¡Oh mi Dios! ¿Quién escribió esto?”.

En un comentario posterior, el barista de Starbucks detalló que los delantales verdes tienen los nombres impresos, motivo por el cual él prefiere usar los rojos. Pese a que no se reveló qué decía el comentario negativo que causó la curiosa reacción que se aprecia en el video, otros usuarios compartieron sus propios testimonios como forma de desahogo.

“Una señora me preguntó mi nombre, lo anotó y luego me dijo que yo era el peor servidor que había tenido… Todo porque no teníamos pie de manzana”, relató una persona en los comentarios. “Recibí una reseña que decía que me veía miserable y que alguien debería ver cómo estaba”, compartió otra más.

Cómo evitar situaciones incómodas en el servicio al cliente

Entre los usuarios que reaccionaron al video publicado por “Chance” en TikTok, hay quienes aprovecharon la conversación grupal para dar ideas sobre cómo evitar las malas reseñas por parte de los clientes. Una de las más valoradas consistió en que si alguien pregunta por un empleado, este puede responder con la identidad alguien más. “Di el nombre del compañero de trabajo que debería haber sido despedido hace mucho tiempo”, recomendó una persona.

La política de bordar los nombres de empleados en los mandiles y escribir el de los clientes en los vasos comenzó en el año 2012. starbucks.com

A juzgar por las reacciones al video viral, la mayoría de los trabajadores no quiere que los obliguen a mostrar sus nombres a los clientes porque les dan malas reseñas.

¿De dónde surgió la idea de los nombres en Starbucks?

Desde hace 10 años, es política de Starbucks que los mandiles verdes tengan bordado el nombre de cada colaborador. starbucks.com

De acuerdo al sitio web de Starbucks, fue en el año 2012 cuando decidieron “honrar” a todas las personas que cruzaran la puerta de las cafeterías. Como parte de las acciones para lograrlo, decidieron bordar los nombres de cada empleado en los tradicionales mandiles verdes.

En tanto, a cada cliente que hace un pedido también se le pregunta su nombre para escribirlo en la pared del vaso. Con el paso del tiempo, esto se volvió una exitosa estrategia de marketing. La medida causó que quienes veían su nombre escrito en un vaso de Starbucks lo presumieran con orgullo en las redes sociales e hicieran publicidad a la marca.

LA NACION