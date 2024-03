Escuchar

Mientras se disputa la segunda mitad de la fase regular de la NBA, los fanáticos del básquetbol redirigen su atención a otro de los campeonatos estadounidenses más populares del año: el Mard Madness 2024, que reúne a los mejores equipos universitarios de la División I de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés). En ese sentido, millones de personas siguen de cerca a los participantes, especialmente a los candidatos a llegar al Final Four y ganar el título.

Durante casi tres semanas, los 68 clasificados van en busca de dejar a su respectiva universidad en lo más alto del deporte nacional. El certamen comenzó el pasado 19 de marzo con el First Four. Las semifinales, conocidas como Final Four, serán el próximo sábado 6 de abril. Dos días después, el lunes 8 de abril, se llevará a cabo la gran final en el State Farm Stadium, la casa de los Arizona Cardinals de la NFL, en la ciudad de Glendale, Arizona.

Los candidatos al Final Four del March Madness 2024

Todos los equipos clasificados se dividen en cuatro regiones: Sur, Este, Oeste y Medio Oeste. Cada una de esas zonas está conformada por 16 equipos y aporta un representante al Final Four. En muchas ediciones hay cenicientas: conjuntos que, contra todo pronóstico, eliminan a los favoritos. Sin embargo, la lógica suele imponerse y alguno de los candidatos iniciales levanta finalmente el trofeo.

UConn, el candidato del Este

Connecticut Huskies, más conocido como UConn, es el equipo de básquetbol masculino que representa a la Universidad de Connecticut. Es el campeón defensor del título, ya que se consagró ganador del March Madness 2023. En esta edición, el comité de selección le otorgó el primer puesto en el ranking de los 68 equipos clasificados, por lo que es el gran candidato a levantar el trofeo.

Tristen Newton, la gran figura de UConn en el March Madness 2024 Instagram @d1tristen

Su debut será este viernes 22 de marzo, cuando se enfrente al Stetson (16°) en la primera ronda. En su plantel de jugadores se destaca el base Tristen Newton, su máximo anotador con un promedio de 15,2 puntos por juego, además de seis asistencias. A pesar de que no es el equipo más destacado en la parte defensiva, su ofensiva es sin dudas la más determinante. En total, cinco jugadores promedian una cifra de dos dígitos en anotaciones.

Houston, el candidato del Sur

En cuanto a la región Sur, no hay duda que el gran candidato es Houston Cougars, el equipo que representa a la Universidad de Houston, Texas. A pesar de que perdió la final por el título de la conferencia Big 12 frente a Iowa Hawkeyes por 69-21, se mantiene como uno de los favoritos del March Madness 2024.

Jamal Shead y L. J. Cryer, figuras de Houston Cougars en el March Madness 2024 X @UHCougarMBK

Entre las máximas figuras de su plantel, se destacan tres jugadores con cifras dobles en promedio de anotaciones por partido: L. J. Cryer (15,3 puntos), Jamal Shead (13,1) y Emanuel Sharp (12,2). Su estreno en primera ronda será este viernes 22 de marzo frente a Longwood Lancers (16°) en el FedExForum de Memphis.

North Carolina, el candidato del Oeste

En la región Oeste, North Carolina Tar Heels se erige como uno de los grandes candidatos, aunque Arizona Wildcats también es favorito. El equipo representante de la Universidad de North Carolina es el equipo mejor clasificado de esa zona. En la última temporada de la conferencia Atlantic Coast, terminó en primer lugar de la fase regular con 17 victorias y solo tres derrotas, aunque luego perdió la final ante NC State.

RJ Davis, figura de North Carolina en el March Madness 2024 Instagram @ariidavis_

Su debut en el March Madness 2024 fue este jueves 21 de marzo: fue una cómoda victoria frente a Michigan State Spartans (16°) por 90-62. Su próximo partido, por la segunda ronda, será el sábado 23 de marzo ante Michigan. El equipo se apoya en la destreza anotadora de R. J. Davis, el escolta que promedia 21,4 puntos por partido. También cuenta con Armando Bacot, el jugador de 2,11 metros que promedia una importante cifra de 10,2 rebotes por juego.

Purdue, candidato del Medio Oeste

En cuanto a la región Medio Oeste, el candidato es Purdue Boilermakers, mejor clasificado del grupo. Viene de proclamarse campeón de la conferencia Big Ten, luego de vencer a Wisconsin en la final por 93-87. Su estreno en la primera ronda del March Madness 2024 será este viernes 22 de marzo frente a Grambling State Tigers (16°), que viene de avanzar en el First Four. Cargan con la presión de haber quedado eliminados en primera ronda en la edición 2023 ante el peor clasificado del grupo, Fairleigh Dickinson Knights, que se transformó en la cenicienta de esa región.

Zach Edey, el inmenso pívot de 2,24 metros que brilla en Purdue Instagram @zach_edey

Uno de los líderes del equipo es Zach Edey, el inmenso pívot de 21 años que se destaca con 2,24 metros de altura y que promedia una increíble cantidad de 24,4 puntos y 11,7 rebotes por partido. El plantel también cuenta con otras figuras como Braden Smith, uno de los mejores bases universitarios, con una media de 7,3 asistencias por juego.