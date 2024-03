Escuchar

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció cambios en la reserva de citas a través de la aplicación gratuita CBP One, por lo que quienes necesiten hacer algún trámite con ella deberán estar pendientes. Es a través de este sistema que la agencia aumentó su capacidad para procesar a los migrantes de manera más eficiente y ordenada. Las actualizaciones entran en vigor desde este lunes 4 de marzo de 2024.

Cuándo puedo solicitar una cita en CBP One: la hora exacta

La aplicación se puede descargar en App Store o Google Play y los usuarios pueden registrarse las 24 horas del día, los siete días de la semana. Sin embargo, para garantizar la eficiencia y mejorar la seguridad, a partir de este lunes 4 de marzo, los no ciudadanos del centro y norte de México pueden solicitar citas, todos los días, entre las 12 del medio día y las 11.59 hs, hora del este.

CBP One, una herramienta gratuita en línea que está disponible para los migrantes que desean tramitar su solicitud de asilo

El segundo cambio establece que todos los miembros de un grupo deben compartir una dirección de destino común para poder solicitar una cita de manera conjunta. A las 12 hs del medio día, hora del este del día siguiente, se asignarán citas de un grupo de usuarios registrados que solicitaron una cita el día anterior.

¿Cómo sabe CBP mi ubicación?

La CBP explica que si recibe una cita, se enviará una notificación alrededor del medio día, hora del este, a través de la aplicación y por correo electrónico. El solicitante tiene hasta 23 horas para confirmar la fecha y deberá completar una verificación de geolocalización para asegurar que se encuentra dentro del centro o norte de México. También será necesario finalizar el proceso de captura de fotografías y detección de vida.

En caso de que la persona no sea seleccionada para una cita al medio día, puede pedir una fecha nuevamente durante el período de 12 horas, en el mismo horario que fue modificado y entra en vigor este lunes. La agencia también advierte que para proteger la funcionalidad de la aplicación, se monitorea y evalúa continuamente. A su vez, se eliminan los registros y cuentas que se identifiquen como fraudulentos.

A partir del lunes 4 de marzo, los no ciudadanos del centro y norte de México pueden solicitar citas en un nuevo horario Getty Images

Qué es la aplicación CBP One

En octubre de 2020, CBP lanzó la aplicación móvil CBP One, que sirve como un portal único para una variedad de servicios, como la solicitud de cita de inspección para transportistas, una entrada I-94 para viajeros, documento electrónico que registra las fechas de entrada y salida de quienes visitan Estados Unidos, así como una forma legal de ingresar al país para pedir asilo.

Desde su lanzamiento, CBP One tiene nuevas implementaciones, como programar citas. Los no ciudadanos ubicados en el centro o norte de México que deseen viajar a EE.UU. pueden usar la app para enviar información anticipada y presentarse en varios puertos de entrada terrestres de la frontera suroeste, como:

Arizona: Nogales.

Texas: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso.

California: Calexico y San Ysidro.

Cómo funciona CBP One

Para acceder a CBP One primero se deberá descargar la aplicación en la App Store o Google Play. Una vez que se tenga en el dispositivo móvil, se tendrá que seleccionar la opción “Log in or Sign up”, que redirigirá al interesado login.gov, donde se puede crear una cuenta o iniciar sesión en una cuenta existente.

La app CBP One permite programar citas y otros servicios Captura de pantalla Uscis

La aplicación permite enviar información anticipada para así programar una cita para llegar a un puerto de entrada para la inspección. Este método es solo para los viajeros indocumentados que no son ciudadanos.

Para enviar la información anticipada y obtener una cita en un puerto de entrada, se debe:

Registrar a los viajeros.

Solicitar una cita.

Aceptar y programar una cita.

Llegar al puerto de entrada.

Si el registro es exitoso, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección que utilizó para comenzar la sesión en CBP One. De acuerdo con la agencia, “un porcentaje de las citas diarias disponibles se asigna a los primeros perfiles registrados de CBP One, por lo que se dará prioridad a los no ciudadanos que hayan estado tratando de obtener citas durante más tiempo”.