El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lanzaron una aplicación con diferentes funciones para viajeros, importadores, transportistas, organizaciones internacionales y migrantes, quienes en ella han encontrado un método para conseguir entrar a ese país, sobre todo los migrantes venezolanos.

De acuerdo con documentos obtenidos por CBS News, los migrantes que están físicamente en México han realizado más de 64,3 millones de solicitudes para ingresar a Estados Unidos a través de la app CBP One. El informe interno, que cubre un período de 13 meses entre enero de 2023 y el 8 de febrero de 2024, también muestra que gracias a este método se ha permitido la entrada al país a casi 450 mil inmigrantes.

A través del uso de la aplicación móvil, el gobierno de EE.UU. busca incentivar a los no ciudadanos a utilizar vías legales, seguras, humanas y ordenadas para cruzar la frontera con México AP/Andrés Kudacki

Los principales países de origen, de aquellos a los que se les permite ingresar bajo el proceso de la aplicación, son: Venezuela, México, Haití, Cuba, Honduras, Rusia, El Salvador, Colombia, Chile y Guatemala.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza publicó un comunicado en el que dio a conocer que, en enero, procesó aproximadamente 45.000 personas a través de citas enviadas en CBP One. Según el informe, las citas por este método representaron el 87% de los no ciudadanos procesados en los puertos de entrada, lo que, aseguran, demuestra que “los no ciudadanos seguirán un proceso ordenado cuando haya uno disponible”.

“Desde que se introdujo la función de programación de citas en CBP One, en enero de 2023 hasta fines de enero de 2024, 459.118 personas han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada”, indica la oficina.

Qué es la aplicación CBP One

En octubre de 2020, la CBP lanzó la aplicación móvil CBP One para Apple App y Google Play, que sirve como un portal único para una variedad de servicios, como la solicitud de cita de inspección para transportistas y una entrada I-94 para viajeros, un documento electrónico que registra las fechas de entrada y salida de quienes visitan Estados Unidos.

La aplicación permite enviar información anticipada para obtener citas Getty Images

Desde su lanzamiento, CBP One tiene nuevas implementaciones, como programar citas. De acuerdo con la descripción de la oficina, los no ciudadanos ubicados en el centro o norte de México que deseen viajar a EE.UU. pueden usar la app para enviar información anticipada y presentarse en varios puertos de entrada terrestres de la frontera suroeste, como:

Arizona: Nogales

Texas: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso

California: Calexico y San Ysidro.

Cómo funciona CBP One

Para acceder a CBP One primero se deberá descargarla en la App Store o Google Play. Una vez que se tenga en el dispositivo móvil, se tendrá que seleccionar la opción “Log in or Sign up”, que lo redirigirá a login.gov, donde se puede crear una cuenta o iniciar sesión en una cuenta existente.

La app CBP One permite programar citas y otros servicios Captura de pantalla Uscis

La aplicación permite enviar información anticipada para así programar una cita para llegar a un puerto de entrada para la inspección. Este método es solo para los viajeros indocumentados que no son ciudadanos.

Para enviar la información anticipada y obtener una cita en un puerto de entrada, se debe:

Registrar a los viajeros.

Solicitar una cita.

Aceptar y programar una cita.

Llegar al puerto de entrada.

Cuando el registro fue exitoso, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección que utilizó para iniciar la sesión en CBP One. De acuerdo con la agencia, “un porcentaje de las citas diarias disponibles se asigna a los primeros perfiles registrados de CBP One, por lo que se dará prioridad a los no ciudadanos que hayan estado tratando de obtener citas durante más tiempo”.