Los Hawks vencen a los Sixers y Knueppel lidera a Charlotte en la NBA

Los Atlanta Hawks derrotaron por tres puntos a los Philadelphia 76ers, mientras que el novato Kon Knueppel volvió a ser crucial para Charlotte este domingo en la NBA.

A continuación las escenas más importantes en la jornada de la temporada regular de la NBA:

- Triple doble de Jalen Johnson para los Hawks -

En un partido muy reñido, en la que la máxima diferencia entre ambos equipos solo llegó a ser de 11 puntos, los Atlanta Hawks finalmente derrotaron a los Sixers por 120 a 117.

Atlanta contó con un nuevo triple doble del ala-pívot Jalen Johnson, su cuarto, al anotar 12 puntos, tomar 10 rebotes y repartir 12 asistencias.

Johnson se convirtió en el duodécimo jugador de la NBA en lograr esta hazaña y el segundo en esta temporada, después de Nikola Jokic.

El astro Paul George fue el máximo anotador del partido con 35 puntos, acompañado por Joel Embiid (22 puntos, 14 rebotes), pero los Sixers no lograron anotar en el último minuto del partido.

Zaccharie Risacher anotó 15 puntos para los Hawks, quienes anunciaron que su jugador letón Kristaps Porzingis estará de baja al menos dos semanas por enfermedad.

- Knueppel clave -

A pesar de los otros talentosos jugadores seleccionados en el draft en junio pasado (Cooper Flagg a Dallas, Dylan Harper a San Antonio, VJ Edgecombe a Filadelfia), Kon Knueppel, la cuarta selección, se está consolidando como uno de los candidatos al premio de Novato del Año.

El escolta de 20 años volvió a brillar con 29 puntos, con 11 de 19 en tiros de campo anotados, con cuatro rebotes y tres asistencias, para liderar a los Charlotte Hornets a vencer a los Cleveland Cavaliers por 119-111.

Llegado a una franquicia en dificultades, Knueppel está aprovechando la oportunidad para demostrar su talento con un tiempo de juego considerable, 33 minutos por partido, en los que promedia 19 puntos.

Darius Garland anotó 26 puntos y repartió 9 asistencias para los Cavaliers, que están lejos de su nivel de la temporada pasada, con un récord de 15-12 y en el séptimo lugar de la Conferencia Este.

Los Cavs anunciaron que el alero Evan Mobley estará de baja durante varias semanas, siendo el último jugador en sufrir una lesión en la pantorrilla.