Los otros ganadores de Mega Millions: 26 personas se hicieron millonarias en Estados Unidos

El pozo en la lotería Mega Millions mantuvo a los seguidores de los juegos de azar pendientes y con las apuestas listas antes de conocer los resultados en la noche del viernes. Un afortunado ganador, que compró su boleto en el área de Chicago, se llevó los 1337 millones de dólares. Esta persona acudió a la gasolinera Speedway en Des Plaines, según los informes de la Lotería de Illinois. Y, aunque muchos consultaron los resultados en el momento exacto, el ganador todavía no había reclamado su premio hasta la mañana del sábado, por lo que el director de la lotería de este estado, Harold Mays, pedía que todos revisaran sus boletos. A pesar de que el premio billonario solo tuvo un dueño, hubo otras personas que tuvieron la suerte de su lado y que comparon sus tickets en diferentes estados.

En cuanto al gran premio mayor, si el ganador elige la suma global podría recibir un pago único de 780 millones de dólares. En cambio, si quiere los más de 1300 millones (que bajarían después de impuestos), tendría un pago inicial y 29 anualidades. La gran combinación de números en el último sorteo fue 13, 36, 45, 57, 67 y el Mega Ball 14, según el sitio web de la lotería. Además, la tienda a la que acudió la persona recibirá 500.000 dólares por vender ese boleto, mientras que el afortunado tiene un año para reclamar su premio.

Otros ganadores del gran sorteo de Mega Millions del viernes

El pozo acumulado del Mega Millions solo tuvo un ganador

Este viernes, no solo una persona tuvo a la suerte de su lado y se convirtió en millonaria. En total, 26 boletos ganaron un premio secundario de al menos un millón al acertar los primeros cinco números del Mega Millions. No obstante, seis de ellos duplicaron su premio porque no solo los descifraron, sino que también pagaron el dólar extra por el multiplicador.

Aunque el ganador de California no pagó por el multiplicador, sí se llevó 4,2 millones de dólares, debido a que todos los premios del estado se deben basar en las ventas y la cantidad de ganadores.

¿Dónde se vendieron los boletos ganadores del Mega Millions?

Resultados Mega Millions del 29 de julio The Lotter

Los 20 ganadores del Mega Millions sin multiplicador compraron sus boletos en:

Florida: 2

Georgia: 2

Illinois

Kentucky

Louisiana

Michigan

Minnesota: 2

Carolina del Norte: 2

Nuevo Hampshire: 2

Nueva York

Oklahoma

Pensilvania

Texas: 2

Wisconsin

Los seis boletos que tenían el multiplicador y ganaron los dos millones de dólares se vendieron en:

Florida: 3

Arizona

Iowa

Pensilvania

Otro de los estados ganadores fue Florida, en donde la Lotería informó que cinco personas se volvieron millonarias en el último sorteo del Mega Millions. Dos con un millón y tres con el Megaplier, que acumularon dos millones de dólares.

Para el sorteo del 29 de julio se vendieron un total de 14.391.740 boletos y el siguiente será el martes a las 11 de la noche, hora del este. El pozo vuelve al inicio de 20 millones de dólares, crecerá si nadie gana y por las ventas y la tasa de interés.