Sacó turno para la visa de Estados Unidos a través de un gestor y se encontró con lo peor: “No me pareció su servicio”

El trámite para sacar la visa de Estados Unidos no siempre es sencillo, a muchas personas les aterran los breves minutos de la entrevista con el oficial del consulado o de la embajada, sobre todo ante el temor de obtener una respuesta negativa. Isa vivió lo que es tener que esperar algo que finalmente no llegó. En su cuenta de TikTok, @isamargnzlz, contó su experiencia al momento de generar una cita en Chile para sacar su documento a través de un gestor y cómo fue que no obtuvo el resultado que esperaba.

Isa y su familia contrataron a una agencia especializada en tramitar la visa de turista para viajar a Estados Unidos y todo marchaba con normalidad. Les dieron los cursos y las asesorías necesarias para el momento en que se tuvieran que enfrentar con la entrevista. Dos semanas antes de la fecha pactada, les llegó una notificación que los desconcertó: su cita se había cancelado por motivos de la pandemia por Covid-19 que azota al mundo entero desde hace más de dos años.

“Nosotros solicitamos la visa americana a través de una gestoría, gestoría que no voy a mencionar ni voy a recomendar porque no me pareció (bueno) su servicio”, explicó Isa en la grabación.

Una tiktoker saca la cita para la visa pero se encuentra con algo inesperado

Al parecer, esta es una problemática nacional. De acuerdo con la tiktoker, la Embajada de Estados Unidos en Chile está cancelando todas las citas para tramitar la visa, algo que sus gestores nunca le advirtieron. Debido a ello, consideró que el trabajo de la agencia había sido deficiente, dado que, si hubiera conocido esta información, posiblemente no habría gastado una parte de sus ahorros.

Para poder tramitar la visa estadounidense, al momento de hacer la solicitud y sin que todavía hubieran aprobado o negado el documento, se tiene que pagar el costo total, mismo que no es reembolsable si la cita se cancela o se obtiene una respuesta negativa.

En ese sentido, Isa dijo que si sus gestores ya estaban enterados del tema, su deber era avisarles del posible panorama. Aunque esto no fue del agrado de algunas personas que vieron su video y consideraron que los encargados de la gestión no son responsables de lo que suceda con el documento: “Pero es que la empresa que hace la gestión no garantiza que aprueben la visa, eso depende directamente de la entrevista el día de la cita”, dijo una persona al respecto.

La tiktoker se defendió al decir que ella entendía eso, pero reiteró que, si su agencia sabía de esta posibilidad, entonces debería haberle advertido para evitar que gastara su dinero: “Exactamente, así es, pero al ver que esto está pasando masivamente no deberían de seguir tomando citas en Chile y por último considerar hacerlo por otro lugar para que la gente no pierda el dinero en los aranceles consulares y del llenado de planilla”, añadió la mujer, también contra las autoridades estadounidenses.

Fue así que sus sueños se vieron truncados, ya que desde hace seis años, cuando emigró desde Venezuela hacia Chile, ella y su familia tienen el sueño de viajar y conocer el país norteamericano. Pero ahora, con la cancelación de su cita, decidieron esperar por una nueva fecha.