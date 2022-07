Mega Millions y Powerball: ¿es necesario ser ciudadano estadounidense para participar?

El próximo sorteo del Mega Millions se acerca y las expectativas no pueden ser mayores, dado que el premio acumulado es de 790 millones de dólares. La lotería Powerball no se queda atrás y ambas representan los sorteos más atractivos en Estados Unidos, dado que el premio más grande puede convertir a algunos afortunados en millonarios de la noche a la mañana. Si alguna vez pensaste en comprar un boleto, puede ser que el mejor momento sea ahora. No obstante, con el próximo evento, surgen también algunas preguntas: ¿qué pasa si un migrante indocumentado le atina a los números y se lleva el premio mayor? Si la pregunta es si puede cobrar el dinero, a continuación, todas respuestas.

La cadena Univision entrevistó a un representante de la Lotería de California sobre la situación de los migrantes que compraron sus boletos de lotería para el próximo sorteo Mega Millions y Powerball. Y es que, casi como el sueño americano, muchos se han imaginado ganando este pozo acumulado de 790 millones de dólares. En tres meses, nadie ha logrado que la suerte esté de su lado para llevarse el premio mayor, así que el total crece con el paso de los sorteos. En abril se arrancó con 20 millones de dólares, al menos en Mega Millions.

¿Qué pasa si un indocumentado gana la lotería?

Al respecto, Jorge de la Cruz, portavoz de la Lotería de California, declaró que no se necesita ser ciudadano estadounidense para participar o para cobrar algún premio de la lotería. No obstante, es importante tener en cuenta ciertos detalles para hacer válido este derecho. “Es indispensable que el billete de lotería sea adquirido en Estados Unidos”.

De acuerdo con el reporte del funcionario, aunque cada estado tiene reglas distintas, también los indocumentados tendrán derecho a cobrar su premio de Mega Millions y Powerball. Sin embargo, en el caso de estos migrantes sin papeles, deben tener un documento de identificación expedido por su país de origen, como el pasaporte, que también será necesario presentar ante las autoridades de la lotería.

Hay estados que obligan al ganador a tener un número de identificación fiscal, por lo que es necesaria una dirección válida en Estados Unidos. Los que no son ciudadanos deben pagar un impuesto de entre el 30 y 40%, mientras que los que sí lo son pagan entre el 25% y 30%. En el portal de Powerball se específica que no es necesario ser ciudadano o residente del país norteamericano para jugar.

El premio acumulado de Mega Millions

Sube la bolsa acumulada del Mega Millions en Estados Unidos Nam Y. Huh - AP

La emoción está al límite para los sorteos de esta semana, el jackpot de Mega Millions para mañana, 26 de julio, es de 790 millones de dólares o 464,4 millones en efectivo, el cuarto más alto en la historia de cualquier lotería.

Cuidado con las estafas de premios de Powerball y Mega Millions

Los migrantes indocumentados no deben caer en estafas con las loterías Mega Millions y Powerball Depor

No solo los amantes de los juegos de azar están emocionados, el vocero de la Lotería de California también alertó que hay estafadores que buscan engañar a las personas que ganan la lotería, sobre todo si se trata de los inmigrantes indocumentados. Les dicen que como no son residentes no podrán cobrar el premio y se ofrecen como voluntarios para ayudar en el trámite, a cambio de un pago.

Jorge de la Cruz reiteró que no es necesario ni ser ciudadano estadounidense, ni tener la residencia legal para ganar o cobrar algún premio, ya sea de Mega Millions, Powerball o cualquier otra lotería que se juegue en Estados Unidos.