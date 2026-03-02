Fue al supermercado en California y ganó 32 millones de dólares: la tienda de la suerte que lo volvió rico

En una tienda de conveniencia ubicada en el sur de California, un afortunado jugador obtuvo el premio de su vida al ganar 32 millones de dólares en el SuperLotto. La Lotería estatal indicó que compró un solo boleto y acertó los seis números. Al ser el único ganador del pozo mayor, se convirtió en el primero en 26 sorteos en atinar la combinación exacta.

Dónde se vendió el boleto ganador de US$32 millones en California

El sábado por la noche, un jugador se acercó a la tienda de conveniencia Circle K en Upland, dentro del condado de San Bernardino. El hombre confió en su instinto y compró un solo boleto, en el que escribió la combinación con el 8, el 11, el 22, el 37 y el 46, y el número Mega fue el 24.

La tienda de la suerte que vendió el boleto ganador por US$32 millones en California está ubicada en 681 E Foothill Blvd, Upland CA 91786 Google Maps

Por azar, astucia o simple coincidencia, el hombre, no identificado hasta el momento, fue el único que acertó los seis números exactos, por lo que se estima que obtendrá aproximadamente US$32 millones. Además, se convirtió en el primer ganador de la lotería en 26 sorteos.

Ahora, el ganador tiene 180 días desde la fecha del sorteo para presentarse y reclamar su premio, de acuerdo con las reglas establecidas por las autoridades.

Las probabilidades de acertar los seis números, incluido el número Mega, son de una en 41.416.353, según la Lotería de California.

La tienda que vendió el boleto, considerada “de la suerte” por la situación atípica, recibirá un bono de minorista, generalmente el 0,5 % del premio mayor o US$160 mil. Está ubicada en 681 E Foothill Blvd, Upland CA 91786.

Durante la misma jornada se vendieron otros dos boletos que coincidían con los cinco números, pero les faltaba el Mega. Uno fue adquirido en una tienda de conveniencia de Los Ángeles y el otro en un mercado de Redondo Beach.

El hombre que fue al supermercado en California y ganó US$32 millones acertó los seis números SuperLotto California

Cuál es el premio récord del SuperLotto Plus en California

Aunque el ganador obtendrá US$32 millones con su jugada, no es el pozo acumulado más grande en la historia del SuperLotto. El récord pertenece a un hombre que consiguió US$193 millones en 2002.

De acuerdo con New York Post, el premio del sábado es el mayor entregado por el juego desde el 11 de octubre de 2025. En aquella fecha, se vendió un boleto ganador por el valor de US$50 millones en Village Spirit Shoppe en Westlake Village, condado de Los Ángeles.

En cuanto a las tiendas “de la suerte”, el negocio ubicado en 4601 Lakeview Canyon Road es considerado como el más afortunado de California. Allí, se vendieron tres boletos ganadores de premios multimillonarios en menos de una década.

Cómo jugar al SuperLotto Plus y cuánto cuesta el boleto

La página web oficial del SuperLotto indica que los sorteos se realizan los miércoles y sábados a las 19.57 hs, luego del cierre de la inscripción al sorteo a las 19.45 hs. Las personas interesadas en jugar pueden encontrar un boleto a US$1 en cualquier minorista de lotería. Luego, deben seguir unos simples pasos: